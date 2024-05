SUPERBONUS, SUPERSCAZZO NEL GOVERNO! – TAJANI AVVERTE GIORGETTI: “O SI ELIMINA LA RETROATTIVITÀ DELLE NUOVE NORME SUL SUPERBONUS OPPURE VOTEREMO CONTRO” – GIORGETTI È IRREMOVIBILE: “IL SUPERBONUS È UNA DROGA DA CUI BISOGNA DISINTOSSICARSI”. MA OFFRE UNO “ZUCCHERINO” PER ADDOLCIRE FORZA ITALIA: SLITTA AL 2025 L'ENTRATA IN VIGORE DELLA SUGAR TAX, CHE NON VA GIÙ AGLI EREDI DI BERLUSCONI…

1. SUPERBONUS: TAJANI, SE NON SARA' MODIFICATO VOTEREMO CONTRO

(AGI) - Sul Superbonus "se non sara' modificato" il provvedimento "voteremo contro". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine del confronto con il Consiglio confederale di Confcommercio. Il segretario di FI e' tornato a rilanciare la necessita' di cambiare la misura nella parte sulla retroattivita'. "Se si trova una posizione positiva siamo sempre pronti ai compromessi, i nostri senatori sono pronti a confrontarsi", ha sottolineato.

"Io credo che in un sistema giuridico come il nostro non si possano applicare norme con effetti retroattivi", ha rimarcato. "Questo non significa non rendersi conto dei danni del superbonus", ha poi aggiunto. E sulla sugar tax: la tassa sullo zucchero "c'e' gia' a livello europeo, non credo che serva aggiungerne un'altra. Rischierebbe solo di far aumentare il prezzo di tante bibite, anche italiane".

2 – GIORGETTI, DISINTOSSICARSI DALLA DROGA DEL SUPERBONUS ++

(ANSA) - Il superbonus è "una misura eccezionale per tempi eccezionali" e da "da questo tipo di droga economica bisogna uscire". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti intervistato dal direttore de La Verità, Maurizio Belpietro. "La disintossicazione purtroppo è dolorosa però qualcuno la deve fare, qualcuno deve ordinarla tenendo conto che chi ne è più interessato e ne trae vantaggi non è d'accordo. Dalla droga bisogna uscire, la droga non è una buona cosa. Quindi io spero che si metta veramente un punto definitivo ed è giusto e anche mio dovere come ministro dell'Economia e delle finanze mettere in chiaro la situazione".

3 - GIORGETTI, 'CREDO CHE RINVIEREMO LA SUGAR TAX AL 2025'

(ANSA) - "Stiamo facendo in queste ore uno sforzo per cercare, molto faticosamente, una copertura finanziaria per rinviare l'entrata in vigore" della sugar tax "al primo di gennaio del 2025". "Credo che alla fine ci arriveremo però credo che non sia questo il tema centrale di politica economica di questo Paese". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervendo al 'Giorno della Verità'. (ANSA).

4 - SUPERBONUS, TRATTATIVA LEGA-FORZA ITALIA GIORGETTI PRONTO A RINVIARE LA SUGAR TAX

Per evitare che il voto sul Superbonus sancisca una vera rottura politica dentro la maggioranza, la mediazione è a portata di mano: rinviare di altri sei mesi la Sugar tax. Il problema legato alle coperture sembra aggirabile anche se non scontato: servono circa 70 milioni di euro.

Forza Italia ha presentato un pacchetto di emendamenti in commissione Finanze al Senato per modificare la proposta del governo che allunga da quattro a dieci anni le detrazioni sui bonus edilizi e, appunto, avvia dal 1° luglio la tassa sulle bevande zuccherate.

Gli azzurri propongono di far slittare la Sugar tax di un semestre, oppure di due anni, o di cancellarla. Quanto al Superbonus, i parlamentari di Forza Italia puntano a eliminare le norme retroattive, limitando la stretta solo ai nuovi contratti; mentre in un altro emendamento cancellano il divieto per le banche di compensare i contributi Inps e premi Inail.

Sul maxi incentivo edilizio, però, resta la chiusura totale del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, anche perché per stoppare le misure retroattive dello spalma crediti bisogna trovare 400 milioni di euro l'anno.

La retroattività al 1° gennaio 2024 è stata al centro di un tavolo tecnico tra i banchieri che si è svolto ieri nella sede dell'Abi, mentre nel pomeriggio c'è stata una riunione tra il sottosegretario al ministero dell'Economia Federico Freni; il presidente della commissione Finanze del Senato Massimo Garavaglia – entrambi della Lega – e il relatore Giorgio Salvitti, senatore di Fratelli d'Italia. Sulle misure si tratta, l'esame del decreto riprenderà stamattina alle 9.30 e l'obiettivo è andare in aula domani.

Lo scontro verbale tra Forza Italia e il Mef resta forte. Il vice premier Antonio Tajani rilancia: «Dobbiamo dimostrare di essere delle persone che mantengono fede a quello che hanno sempre detto, non dei fanfaroni, degli sbruffoni. Ci batteremo perché la pressione fiscale non aumenti di un euro, si chiami Sugar tax o patrimoniale». […]

L'imposta sul consumo delle bevande zuccherate è stata istituita con la legge di bilancio del 2020, ma è sempre stata rinviata. La norma di Giorgetti la farebbe scattare tra meno di due mesi in forma dimezzata, rispetto alla sua formulazione originaria, con questi importi: 5 euro per ettolitro, mentre «per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione» con una quota di 0,13 euro al chilo. Poi, a partire dal 1° luglio 2026, la sugar tax si attiverebbe pienamente: 10 euro per ettolitro e 0, 25 euro al chilo.

Forza Italia è contraria alla Sugar tax «da sempre» insiste Raffaele Nevi, deputato e portavoce del partito che bacchetta Giorgetti sul metodo seguito in questa vicenda: «Non possiamo venire a conoscenza di provvedimenti così impattanti dai giornali e poi dal testo di un emendamento quando arriva in Parlamento».

Claudio Lotito è l'unico componente di Forza Italia in commissione Finanze, il suo voto contrario al testo del Mef, insieme a quello delle opposizioni, metterebbe a rischio il via libera, ma il patron della Lazio si mostra ottimista: «Abbiamo fatto delle proposte a tutela degli interessi della collettività e siccome siamo delle persone pratiche e leali nei confronti del governo stiamo cercando di trovare un punto di caduta che contempli le esigenze di tutti». […]

