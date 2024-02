SVASTICHELLE INSOSPETTABILI - IL MILIARDARIO TEDESCO THEOBALD "THEO" ALFONS MUELLER, TITOLARE DELL’IMPERO CASEARIO CHE PORTA IL SUO NOME E FAMOSO PER LO YOGURT MUELLER, HA INCONTRATO ESPONENTI DELL'AFD, LA FORMAZIONE DI ESTREMA DESTRA TEDESCA IN ASCESA IN GERMANIA - LO SOTTOLINEA IL QUOTIDIANO TEDESCO “BILD”, RICORDANDO CHE NELL'OTTOBRE SCORSO L’IMPRENDITORE E’ STATO FOTOGRAFATO A CENA CON ALICE WEIDEL, LA CO-LEADER DELL'AFD…

(ANSA) - BERLINO, 05 FEB - Il miliardario tedesco Theobald "Theo" Alfons Mueller, titolare di un impero caseario che porta il suo nome, si sta facendo notare per incontri e consigli in favore dell'Afd, la formazione di estrema destra tedesca in ascesa alle elezioni e nei sondaggi. Lo sottolinea il quotidiano tedesco Bild oggi in edicola ricordando che nell'ottobre scorso era emersa una foto che ha suscitato indignazione perché ritraeva Mueller a cena con Alice Weidel, la co-leader dell'Afd, in un ristorante elegante di Cannes in Francia.

In una delle sue rare interviste, ha rivelato al quotidiano svizzero Neue Zuercher Zeitung di aver consigliato al presidente regionale sassone Michael Kretschmer, cristiano-democratico (Cdu), di allearsi con l'Afd in caso questa formazione vinca alle elezioni del prossimo autunno. Sui piani di espulsioni di massa dei migranti che stanno spingendo centinaia di migliaia di tedeschi in piazza, Mueller ha sottolineato che questa ipotesi piani non sarebbe presente nel programma dell'Afd.

