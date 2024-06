5 giu 2024 15:45

SVASTICHELLE LOMBARDE! - I NEO-NAZI PROVANO A INFILTRARSI NEI CONSIGLI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI MILANO, VARESE, NOVARA E IN BRIANZA - GLI ESTREMISTI SI "INTRUFOLANO" NELLE LISTE DI ALTRE PARTITI, COME HA FATTO IL 22ENNE GIOVANNI FRANZO: E' IN CORSA CON FORZA ITALIA PER UN POSTO DA CONSIGLIERE COMUNALE IN UN PAESINO DELLA BRIANZA E CONDANNATO IN PRIMO GRADO A UN ANNO E QUATTRO MESI PER AVER PROPAGANDATO ODIO RAZZIALE...