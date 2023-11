SVEGLIA “SLEEPY JOE”! È ORA CHE TROVI UNA SOLUZIONE PER IL MEDIO ORIENTE – THE ELDERS, L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FONDATA DA MANDELA CHE RIUNISCE PREMI NOBEL ED EX LEADER POLITICI COME BAN KI-MOON, MARY ROBINSON E ELLEN JOHNSON SIRLEAF, PUBBLICA UNA LETTERA APERTA A BIDEN, ESORTANDOLO A REALIZZARE UN PIANO DI PACE TRA ISRAELIANI E PALESTINESI: “DEVE ESSERE UNA SOLUZIONE BASATA SU DUE STATI, CHE RICONOSCA LA PARITÀ DEI DIRITTI DEI DUE POPOLI E PONGA FINE ALLA SEMPRE PIÙ RAPIDA ANNESSIONE DELLA TERRA PALESTINESE DA PARTE DI ISRAELE” – TRADOTTO: BIDEN, BASTA ESSERE SCHIACCIATO SU POSIZIONI FILO-ISRAELIANE…

The Elders, l'organizzazione internazionale fondata da Nelson Mandela e che riunisce ex leader politici, attivisti e premi Nobel come Ban Ki-Moon e Ellen Johnson Sirleaf, ha invitato a Joe Biden una lettera aperta invitandolo a realizzare e proporre “una visione per la pace” in Medio Oriente.

Nella testo pubblicato, la presidentessa di Elders ed ex presidente irlandese, Mary Robinson e gli altri membri affermano che la storia “non dimenticherà mai la sua leadership” se Biden sarà in grado di costruire una coalizione di partner che cercano una soluzione giusta e un piano fattibile.

Nel chiedere che il piano si basi sulla soluzione dei due Stati, The Elders sottolineano che "deve riconoscere la parità di diritti di palestinesi e israeliani". E affermano che qualsiasi piano guidato da Biden dovrebbe essere radicato nel diritto internazionale, determinare chi sarà il prossimo a gestire Gaza, affrontare le legittime preoccupazioni di sicurezza di Israele e “porre fine alla sempre più rapida annessione della terra palestinese da parte di Israele”.

"Con l'aumento della polarizzazione, il mondo ha bisogno che tu elabori una visione di pace", si legge nella lettera di The Elders. "Questa visione deve dare speranza a coloro che rifiutano l'estremismo e vogliono che la violenza finisca".

Con il conflitto a Gaza che infuria e migliaia di civili uccisi, The Elders riconoscono che un piano di pace non può nascere dall’oggi al domani. "Un accordo globale richiederà anni. Richiederà un enorme coraggio politico da parte di tutti i leader, di fronte a una significativa opposizione interna", hanno scritto. Coloro che detengono il potere avranno bisogno di legittimità e credibilità tra i loro cittadini e di un impegno affinché due Stati vivano in pace. "Quei leader non sono attualmente al potere in Palestina o Israele", hanno detto.

The Elders avvertono che l’attuale violenza sta alimentando l’antisemitismo e l’islamofobia e minando gli obiettivi americani in Medio Oriente e Ucraina. Pur condannando gli "orribili attacchi di Hamas del 7 ottobre" in cui militanti palestinesi hanno massacrato circa 1.200 israeliani, l'organizzazione internazionale sottolinea che "distruggere Gaza e uccidere civili non rende gli israeliani sicuri". "Queste azioni genereranno più terrorismo, in tutta la regione e oltre. Non esiste una soluzione militare a questo conflitto".

Il mondo parla da anni di una soluzione a due Stati, senza alcun progresso significativo, e The Elders avvertono che ciò non fa altro che aiutare gli estremisti di entrambe le parti. "È ora di porre fine alla vuota retorica e di attuare un serio piano di pace che indebolisca gli estremisti", hanno scritto a Biden.

Gli Anziani, tra cui due premi Nobel per la pace, hanno affermato che Mandela ha mostrato loro come "la strada dall'odio al perdono può essere lunga e difficile".

"Alcuni non lo percorreranno mai", hanno aggiunto. "Ma la maggioranza dei palestinesi e degli israeliani vuole vivere in pace, non sopportare ulteriore violenza. Per favore aiutateli a trovare la strada verso la pace".

