SVEZIA, ALL’ARMI! PUTIN È ALLE PORTE – IL PAESE SI PREPARA ALLA GUERRA E INIZIA AD ARRUOLARE I CIVILI – “LE MONDE”: “SI STANNO ORGANIZZANDO PER GARANTIRE CHE I SUOI ABITANTI SIANO IN GRADO DI RESISTERE IN CASO DI CONFLITTO. CHE SI TRATTI DI SOLDATI DI CARRIERA E RISERVISTI, DIPENDENTI PUBBLICI, AUTISTI DI AUTOBUS O INFERMIERI, TUTTI HANNO RICEVUTO IL LORO ‘INCARICO DI GUERRA’..."

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Ritornata al centro dell'agenda politica dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia, la difesa civile è stata intensificata dopo l'invasione dell'Ucraina. Il Paese – scrive il corrispondente di Le Monde - si sta organizzando per garantire che i suoi abitanti siano in grado di resistere in caso di conflitto.

Erano 404.218 il 31 dicembre 2022, il 16% in più rispetto a giugno. Che si tratti di soldati di carriera e riservisti, dipendenti pubblici, autisti di autobus o infermiere, tutti hanno ricevuto il loro "incarico di guerra".

Se la Svezia viene attaccata, sanno cosa ci si aspetta da loro. La maggior parte di loro, come i dipendenti della televisione pubblica e della radio avvisati nell'ottobre 2022, dovrà continuare a svolgere il proprio lavoro, considerato fondamentale per il funzionamento della società. Altri sono stati selezionati per le loro competenze specifiche.

A ciascuno di loro viene chiesto di esercitare la propria discrezionalità. La protezione civile del Paese è nel bel mezzo di una rinascita dopo una lunga pausa di quasi tre decenni, durante i quali "abbiamo voluto credere nella pace eterna", afferma Marinette Nyh Radebo, responsabile delle comunicazioni presso l'agenzia di reclutamento delle forze armate svedesi. L'agenzia tiene i registri delle assegnazioni e si assicura che non ci siano doppioni. "Quando la polizia ci ha inviato i suoi elenchi, abbiamo scoperto che diverse migliaia di peacekeepers erano riservisti", dice Nyh Radebo.

Per fare un paragone, nel 1992 il Paese, che allora contava 8,5 milioni di abitanti (contro i 10 milioni di oggi), poteva destinarne 2,2 milioni alla protezione civile, oltre a un milione chiamato a far parte dell'esercito. Per gli altri abitanti, di età compresa tra i 16 e i 70 anni, che non erano stati assegnati, non c'era nemmeno la possibilità di fuggire: dovevano continuare la loro attività e potevano essere mobilitati dall'agenzia nazionale del lavoro.

Questo dovere di difesa, caduto in disuso alla fine del XX secolo, è stato ricordato ai 121.500 giovani svedesi che hanno compiuto 16 anni nel 2022. L'Agenzia per la Protezione Civile (MSB) ha inviato loro una lettera, informandoli che ora fanno parte della "difesa totale" del Regno e hanno l'"obbligo di aiutare in caso di minaccia di guerra o di guerra".

Questo concetto è tornato in cima all'agenda politica svedese nel 2015, un anno dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia. L'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 "ha dato una dimensione completamente nuova", afferma Marcus Björklund, responsabile della pianificazione della contea di Skåne, nel sud della Svezia. La prova: per la prima volta dal 1947, il regno ha di nuovo un ministro della difesa civile, accanto al ministro delle forze armate.

Il conservatore Carl-Oskar Bohlin, entrato in carica il 18 ottobre 2022, giustifica la sua nomina con "la gravissima situazione della sicurezza in Svezia e in Europa". Il suo ruolo, spiega, è quello di coordinare gli sforzi per ricostruire la difesa civile del Paese, in modo che "la società continui a funzionare, in caso di attacco militare, nonostante le gravissime interruzioni" e che "sia anche in grado di concentrare tutte le sue risorse ed energie per sostenere l'esercito nel suo compito".

"Errore strategico"

La protezione civile è nata dopo la Seconda guerra mondiale, ricorda Camilla Eriksson, esperta in materia presso l'Istituto svedese di ricerca sulla difesa (FOI): "Abbiamo scoperto allora che la guerra moderna colpisce l'intera società, come accade oggi in Ucraina, dove ci aspettavamo più una guerra ibrida e di precisione. Di fronte a questa guerra totale, avevamo bisogno di una difesa totale, sia militare che civile".

La Svezia si dichiara neutrale e non vive un conflitto armato dal 1814. Questo non le impedisce di essere preparata: "Abbiamo pensato che sarebbe potuto accadere di nuovo e che avremmo potuto essere coinvolti, soprattutto per la nostra vicinanza alla Finlandia e all'Unione Sovietica", osserva Marinette Nyh Radebo. Durante la Seconda guerra mondiale, anche gli svedesi hanno sperimentato la penuria. "Il Paese voleva proteggersi dalle conseguenze di un ulteriore isolamento", aggiunge la signora Eriksson.

Nei decenni successivi, il regno ha sviluppato un sistema di protezione civile che ha fatto impallidire i suoi vicini: "Probabilmente avevamo il sistema più elaborato e ben sviluppato del mondo", dice Carl-Oskar Bohlin, con una punta di amarezza. Dopo la caduta del Muro di Berlino e l'implosione del blocco sovietico, con la minaccia di una guerra sul suolo europeo che si allontanava, la Svezia "ha commesso l'errore strategico di credere nella fine della storia", secondo il Ministro della Protezione Civile.

Una svolta di 180 gradi

La difesa totale non viene più insegnata nelle scuole superiori e le informazioni pratiche (allarmi, ubicazione dei rifugi, attrezzature da conservare in casa, ecc.) riportate nell'elenco telefonico durante la Guerra Fredda stanno finalmente scomparendo. Le enormi riserve di attrezzature e cibo sono state abbandonate. I rifugi antiatomici sono stati trasformati in capannoni per biciclette. Da parte sua, la Finlandia, che si è ispirata al modello svedese per costruire la sua strategia di "sicurezza globale", non ha cambiato nulla.

Nel 2014, l'invasione della Crimea ha provocato una svolta di 180 gradi: il servizio militare svedese, abolito nel 2010, è stato ripristinato nel 2017, l'isola di Gotland - smilitarizzata - ha ricevuto un nuovo reggimento e la protezione civile è stata rilanciata. Nel 2018, 4,9 milioni di famiglie hanno ricevuto nella cassetta della posta l'opuscolo "In caso di guerra o crisi", tradotto in 14 lingue (compreso il francese), che spiega come prepararsi al peggio. Spiega come prepararsi al peggio, ad esempio come fare scorta di cibo e acqua potabile per almeno una settimana.

Le autorità e le amministrazioni locali stanno rilanciando la loro pianificazione. Lo scenario più frequentemente citato è ancora quello di una crisi causata da un disastro naturale. "Pensavamo che se fossimo stati pronti per una catastrofe naturale, saremmo stati pronti anche per una guerra", afferma Marcus Björklund del Consiglio provinciale di Skåne. Ma c'è una differenza, osserva il ministro: "In guerra, la società è esposta a un avversario dinamico, un antagonista che cerca di sfruttare le nostre debolezze, creare effetti a cascata e pianificare la prossima mossa".

Ora la Svezia si sta preparando anche alla guerra, pensando di essere pronta per qualsiasi tipo di crisi. La pianificazione avviene a tutti i livelli della società. Nella Scania, circa un centinaio di persone ci lavorano a tempo pieno, rispetto alla trentina di dieci anni fa. La prefettura è attiva in tutti i settori: dalla creazione di un'organizzazione di crisi, in grado di essere mobilitata 24 ore su 24 per un lungo periodo, alla stesura di piani di evacuazione e di distribuzione del carburante, senza dimenticare l'identificazione del patrimonio culturale da proteggere dalle bombe, "perché una guerra si combatte anche sul campo culturale", dice Marcus Björklund.

A livello nazionale, una legge entrata in vigore il 1° ottobre 2022 individua dieci settori strategici (poste e telecomunicazioni, servizi finanziari, energia, sanità, ecc.) e chiede alle agenzie governative di garantirne il funzionamento. Per gli alimenti e l'acqua potabile, la responsabilità è di tre enti: l'Agenzia alimentare nazionale, l'Agenzia per l'agricoltura e l'Istituto veterinario svedese. La sfida, afferma Patrik Moström, responsabile dell'unità di emergenza dell'agenzia per l'agricoltura, è quella di "mantenere le persone in salute per un lungo periodo di tempo, tra i tre mesi e l'anno", mentre le importazioni possono essere sospese e le vie di approvvigionamento interrotte.

In un rapporto intitolato "Cibo e preparazione", pubblicato nel novembre 2021, l'agenzia stima il fabbisogno medio giornaliero a 2.450 calorie per persona - 100 calorie in più rispetto al tempo di pace. "In tre mesi, se si è in salute, non si ha il tempo di sviluppare gravi carenze. Ma è necessario avere abbastanza energia per garantire la resistenza della popolazione", afferma Lena Lind, esperta del dipartimento di preparazione degli approvvigionamenti dell'Agenzia alimentare.

Il passo successivo consiste nell'individuare ciò che può essere prodotto localmente e ciò che deve essere immagazzinato in anticipo. Molto è cambiato dalla fine della Guerra Fredda. "Siamo in una società just-in-time con poche riserve", osserva Patrik Moström. La dipendenza dalle importazioni è aumentata, come ha dimostrato la pandemia di Covid-19. La Svezia è autosufficiente solo al 50% (rispetto all'80% della Finlandia).

La rivoluzione digitale ha anche aumentato la vulnerabilità della società agli attacchi esterni. Quanto alle privatizzazioni degli ultimi trent'anni, "hanno aumentato il numero di attori che devono essere mobilitati, complicando il coordinamento", osserva Camilla Eriksson.

Tutti citano l'Ucraina e le lezioni che se ne possono trarre. Ma l'obiettivo è quello di "costruire un'organizzazione che possa affrontare qualsiasi scenario a lungo termine", afferma Rickard Bjerselius dell'agenzia alimentare. È responsabile dell'armonizzazione dei regolamenti svedesi con i requisiti europei e con quelli della NATO, di cui la Svezia spera di diventare presto membro.

A Stoccolma, l'agenzia per la protezione civile vuole aumentare la volontà degli svedesi di difendere il proprio Paese attraverso campagne di informazione ed esercitazioni. "Non siamo così ingenui da credere di poter resistere a tutto", afferma Patrik Moström. Ma preparandosi a qualsiasi eventualità, il Regno spera anche di dissuadere un eventuale avversario dall'attaccarlo.

