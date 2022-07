16 lug 2022 12:34

TA-ROCCO, FACCE RIDE! “IO NON SONO IL TRIUMVIRO DELLO STRAPPO CON DRAGHI. CONTRO ME UNA MACCHINA DEL FANGO” – CASALINO INSORGE DOPO IL PEZZO DI REPUBBLICA CHE LO DESCRIVE COME UNO DEGLI ISPIRATORI DELLA MOSSA DI CONTE – “LA CRISI NON DIPENDE DA ME. HO INCARICHI DI COMUNICAZIONE, NON POLITICI”