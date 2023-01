TAFAZZISMO SENZA LIMITISMO – ABBIAMO UN BISOGNO DISPERATO DI GAS, MA L’OPPOSIZIONE VUOLE LO STOP ALLE NUOVE TRIVELLE: IL PD ORMAI È IN PIENA SINDROME DI STOCCOLMA CON CONTE E SI ALLINEA AL MOVIMENTO 5 STELLE, INSIEME AI VERDI. VOGLIONO DEPOSITARE DEGLI EMENDAMENTI PER NON AUTORIZZARE LE NUOVE CONCESSIONI. IL TUTTO MENTRE LE BOLLETTE AUMENTANO (ANCHE SE I PREZZI DEL METANO SONO IN CALO). BRAVI: QUESTO SÌ CHE È PENSARE AI CITTADINI

Stop alle nuove trivelle. Il fronte comune delle opposizioni contro il governo prende forma negli emendamenti al decreto Aiuti quater, all'esame della Camera, dove sono contenute le norme sull'aumento della produzione nazionale di gas.

Il Terzo Polo si sfila, mentre il Pd, i 5 Stelle e Verdi-Sinistra si apprestano a depositare, in commissione Bilancio, le richieste di soppressione delle norme che autorizzano le nuove concessioni. "Le attività di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi - si legge nel testo di un emendamento dei dem - rappresentano nel loro complesso un potenziale rischio per l’intero ecosistema marino del Mediterraneo tali da richiedere un’attenta valutazione prima di avviare nuove procedure autorizzative".

Se il Pd chiede all'esecutivo di fare retromarcia sulle nuove autorizzazioni, quelle per le estrazioni tra le 9 e le 12 miglia dalla costa, aprendo al massimo a uno sfruttamento più efficiente delle coltivazioni sospese o improduttive, i pentastellati vogliono anche la cancellazione dei permessi che faranno ripartire le estrazioni nell'Alto Adriatico, con esclusione della zona di Venezia.

[…] Il pressing delle opposizioni sul governo è forte, ma i margini di azione sono stretti. La conversione in Parlamento del decreto Aiuti quater, che stanzia 9,1 miliardi contro l'emergenza energetica, scade il 17 gennaio. Dopo il via libera del Senato, il testo è atteso in aula il 9 gennaio.

I gruppi parlamentari avranno tempo fino a domani pomeriggio per presentare gli emendamenti in commissione, dove l'esame si concluderà lunedì mattina. Il governo non ha ancora deciso ufficialmente se porre la questione di fiducia, come ha fatto a palazzo Madama, ma più fonti dell'esecutivo sottolineano la necessità di chiudere la partita con il passaggio alla Camera, evitando quindi un ritorno del provvedimento al Senato. […]

Al di là dei tempi parlamentari, l'esecutivo non intende indietreggiare sui contenuti. I prezzi del gas sono in calo, ma a dicembre le bollette hanno registrato ancora rialzi. Anche quelle delle imprese gasivore, a cui guardano le misure sulle trivelle: il governo, infatti, punta a potenziare le estrazioni dai giacimenti nazionali per girare, a partire da gennaio, circa due miliardi di metri cubi di gas alle attività che impiegano di più il metano.

