2 set 2023 10:15

TAJANI, CI FAI TAJA’ – IL MINISTRO DEGLI ESTERI, NEL NUOVO RUOLO DI SPINA NEL FIANCO DELLA MELONI, A CERNOBBIO PRENDE LE DISTANZE DALL’ATLANTISMO SENZA LIMITISMO DELLA DUCETTA: “NON POSSIAMO SEMPRE CORRERE DIETRO AGLI STATI UNITI”. IL RIFERIMENTO È ALLA DIFESA EUROPEA, SU CUI TAJANI AUSPICA UN “PASSO IN AVANTI”. MA A WASHINGTON NON VOGLIONO CHE L’UE RAFFORZI IL SUO ESERCITO COMUNE (ALTRIMENTI, LA NATO NON SERVIREBBE PIÙ A NIENTE) - "LA VIA DELLA SETA? NON HA DATO I RISULTATI SPERATI"