TAJANI ALLA GUERRA – COME DAGO-DIXIT, IL MINISTRO DEGLI ESTERI SI SENTE TRADITO E PREPARA LA VENDETTA CONTRO LA MELONI. L'ULTIMO AVVERTIMENTO RIGUARDA LE ALLEANZE EUROPEE: “BISOGNA TROVARE UN ACCORDO TRA POPOLARI, CONSERVATORI E LIBERALI. NESSUNO FARÀ MAI UN ACCORDO CON LE PEN E AFD, QUESTA ROBA MI FA SCHIFO” – LA SOVRANISTA FRANCESE E LE SVASTICHELLE TEDESCHE SONO ENTRAMBI ALLEATI CON SALVINI, IN IDENTITÀ E DEMOCRAZIA: LA MELONI HA APERTO A UN ACCORDO, MA I POPOLARI NON ACCETTERANNO MAI (ANZI, VOGLIONO CHE ABBANDONI ANCHE VOX E I POLACCHI DEL PIS)

ARTICOLI CORRELATI

Europa, Tajani avvisa Lega e FdI “Mai accordi con l’Afd, mi fa schifo”

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

giorgia meloni antonio tajani

Tagliato fuori — con ammissione pubblica di Giorgia Meloni — dall’ideazione e messa a terra di un provvedimento di peso dell’esecutivo qual è la tassa sugli extraprofitti delle banche, il solitamente felpato vicepremier Antonio Tajani dà nuovi segnali di pubblica insofferenza.

Ospite della Versiliana a Marina di Pietrasanta il segretario di Forza Italia non solo continua a criticare il provvedimento, ma ci aggiunge alcune riflessioni sulla politica internazionale che suonano come un chiaro avvertimento ai compagni di viaggio della destra.

antonio tajani alla versiliana

«L’unico modo possibile per avere l’alternanza in Europa è trovare l’accordo tra popolari, conservatori e liberali. Io — dice il ministro degli Esteri — grazie a quei voti ho già sconfitto i socialisti e Salvini non mi votò perché diceva che eravamo uguali. Non porto rancore […] ma ci tengo a ribadire che da parte mia non c’è alcun tentennamento verso i socialisti.

Nessuno in Europa farà mai accordo con Le Pen e Alternative für Deutschland, perché dire che bisogna mettere un bambino disabile in una classe di bambini disabili per non danneggiare quelli normali è una vergogna e a me questa roba fa schifo».

marine le pen matteo salvini meme by edoardo baraldi

Quel “questa roba a me fa schifo” […] è un giudizio inappellabile rivolto agli alleati internazionali della Lega e che di sicuro hanno la stessa radice politico- ideologica di Fratelli d’Italia. Proprio Meloni parlando di Marine Le Pen nella sua intervista prima di partire per un po’ di vacanza in Albania aveva specificato che da parte sua non c’erano veti […]. E Tajani, che del partito architrave del potere a Bruxelles è vicepresidente (cioè il Ppe), lancia così un’altra bordata alla coppia sovranista. […]

alessandro sallusti e antonio tajani alla versiliana antonio tajani e alessandro sallusti alla versiliana antonio tajani e alessandro sallusti alla versiliana antonio tajani e alessandro sallusti alla versiliana antonio tajani giorgia meloni matteo salvini matteo salvini e marine le pen giorgia meloni e mateusz morawiecki a varsavia giorgia meloni e mateusz morawiecki alla conferenza di ecr a varsavia MATTEO SALVINI E MARINE LE PEN ANTONIO TAJANI E GIORGIA MELONI COME MASSIMO SEGRE E CRISTINA SEYMANDI