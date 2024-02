TAJANI, UNA NE DICE E CENTO NE SBAGLIA! IL MERLUZZONE CHE FA IL MINISTRO DEGLI ESTERI RIESCE A DIRE CHE “HAMAS E’ PEGGIO DELLE GESTAPO E DELLE SS” OVVERO DEI NAZISTI CHE PERPETRARONO IL MALE ASSOLUTO DELLA SHOAH - POI DICE CHE ISRAELE NON STA COMMETTENDO UN GENOCIDIO A GAZA MA SI TRATTA DI “UN ATTACCO MILITARE". E SI INCARTA DI NUOVO QUANDO DICE STOP ALLA STRAGE DI CIVILI DA PARTE DI TEL AVIV (MA NON ERA UN ATTACCO MILITARE?) – FINALE DA CERCHIOBOTTISTA DI TITANIO: “L'ITALIA È AMICA DI ISRAELE MA SERVE UNA TREGUA"

TAJANI, 'HAMAS PEGGIO DELLA GESTAPO E DELLE SS'

(ANSA) "Hamas è un'organizzazione terroristica che ha organizzato una caccia all'ebreo il sette di ottobre compiendo degli atti che nessuno al mondo ha mai compiuto. Questi sono peggio della Gestapo e delle SS: è tutto dire". Lo ha detto a Canale5 il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.

TAJANI, 'HITLER HA COMMESSO GENOCIDIO, ISRAELE ASSOLUTAMENTE NO'

(ANSA) Israele non sta "assolutamente" commettendo un genocidio nella Striscia di Gaza: lo ha ribadito oggi ai microfoni di Canale5 il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani. "Assolutamente no - ha detto Tajani rispondendo a una domanda -. Il genocidio significa avere una strategia per eliminare un popolo. Il genocidio è quello che Hitler ha organizzato contro gli ebrei, quello era genocidio. Questo è un attacco militare che sta provocando troppe vittime civili. E' una cosa ben diversa... Non è un genocidio perché non c'è la volontà di sterminare un popolo".

TAJANI: PAROLIN? 'GRANDE TENSIONE A CAUSA DELLA GUERRA'

(ANSA) "C'e' un momento di grande tensione provocato dalla guerra": lo ha detto a Canale5 il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, rispondendo alla richiesta di un commento alle parole del segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, il quale aveva invitato il governo israeliano a fermarsi invocando una risposta "proporzionata" che "certamente con 30 mila morti non lo e'".

"Israele ha diritto ad esistere, ha diritto all'autodifesa. Quello che tutti quanti abbiamo detto fin dall'inizio, nell'interesse di Israele è di avere una reazione proporzionata rispetto al vile, criminale, attacco compiuto da Hamas. Perchè una reazione sproporzionata fa esattamente ciò che vuole Hamas: creare una sorta di isolamento di Israele", ha spiegato Tajani. "Noi invece vogliamo che Israele abbia tutto il diritto all'autodifesa, abbia tutto il diritto ad esistere, però ci preoccupiamo molto della popolazione civile, sia essa israeliana... sia essa palestinese... che non ha nulla a che fare con Hamas... Qundi è un difficile equilibrio - ha aggiunto -.

La rezione (di israele, ndr) è stata molto dura... In alcuni casi la reazione ha superato la proporzionalità. Comprendiamo bene le ragioni di Israele... ma dobbiamo lavorare tutti perché si arrivi alla pace e perchè ci sia una tregua in questo momento che permetta di aiutare la popolazione civile". Un appello, questo, che "va rivolto anche ad Hamas, perché non è soltanto Israele che deve smettere di sparare, è anche Hamas... un'organizzazione terroristica che ha compiuto crimini orribili e sta usando la popolazione civile, quindi serve molto buon senso: tregua e liberazione immediata, senza condizioni, degli ostaggi".

