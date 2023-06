TAJANI, IL RE TRAVICELLO - SARA’ ELETTO PRESIDENTE DI FORZA ITALIA DAL CONSIGLIO NAZIONALE MA I PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA TREMANO: “APPENA FINISCE L’EFFETTO BERLUSCONI NEI SONDAGGI, RISCHIAMO UN CROLLO VERTICALE. TAJANI NON È UN LEADER CHE PORTA VOTI” - E C’E’ CHI RIMPIANGE MARA CARFAGNA, POTENZIALE LEADER AZZURRA: “AH SE FOSSE RIMASTA CON NOI…” - ALLA COMMEMORAZIONE DI BERLUSCONI A MONTECITORIO ERA ASSENTE MARTA FASCINA: A CONFERMA DI UNA DISTANZA SEMPRE PIÙ GRANDE TRA LEI E IL PARTITO - ASPETTA IL 26 PER L’APERTURA DEL TESTAMENTO…

Estratto dell’articolo di Gianluca Roselli per il “Fatto quotidiano”

Sarà una tregua armata, ma solo fino all’autunno. Poi si guarderanno i sondaggi e si deciderà il da farsi. In Forza Italia per ora tutti benedicono Antonio Tajani come presidente: sarà eletto dal consiglio nazionale, che si riunirà sabato 15 luglio. […] da Palazzo Chigi FI sarà d’ora in avanti l’osservato speciale, dopo la débâcle in commissione in Senato per l’assenza di due azzurri.

“È stato un incidente di percorso: da settimane lavoravamo al dl lavoro e non ci mettiamo a fare giochetti all’ultimo minuto”, afferma Licia Ronzulli, allontanando i sospetti. Poi, durante la riunione, ha dato il via libera al ministro degli Esteri. “A qualcuno fa gioco dividerci per renderci deboli, ma oggi dobbiamo essere uniti come una falange”. […] […] Tajani ha incontrato i parlamentari. E qui preoccupazione e incertezza dominavano. “Diciamoci la verità, appena finisce l’effetto Berlusconi nei sondaggi (ieri FI è stata data al 10 per cento, ndr), rischiamo un crollo verticale. Tajani non è un leader che porta voti […]”

[…] Ma al futuro presidente s’imputa anche di non essere inclusivo. “Dovrà aprire, ascoltare tutti e non solo i suoi fedelissimi…”, dicono i critici. La questione non è solo di leadership, ma di linea politica. Perché se l’intenzione del ministro è quella di sciogliere FI per farla confluire in un nuovo soggetto conservatore a guida Meloni, in tanti venderanno cara la pelle. Le tensioni prima o poi esploderanno. […] quella di Tajani sembra una scelta obbligata che non entusiasma, tanto che qualcuno ieri ascoltava con rimpianto l’intervento di Mara Carfagna durante la commemorazione di Berlusconi a Montecitorio. “Ah se Mara fosse rimasta…”, sussurra qualcuno. “[…]

La commemorazione a Montecitorio, senza diretta tv per opposizione del M5S, è stata più sobria rispetto al Senato […] Assenza pesante quella di Marta Fascina, che sceglie di non esserci, a conferma di una distanza sempre più grande tra lei e il partito […] In attesa di lunedì 26, giorno di apertura del testamento dell’ex premier. Quanti denari e beni immobili il leader avrà lasciato alla “sua” Marta?

