18 gen 2024 11:15

A TAJANI L’HANNO RIMASTO SOLO! AL "BERLUSCONI DAY", NEL TRENTENNALE DELLA SUA DISCESA IN CAMPO (IL 26 GENNAIO), NON CI SARANNO NE’ MARTA FASCINA NE’ MARINA E PIER SILVIO - I FIGLI DEL CAV SONO INCAZZATI PER L'IRRILEVANZA IN CUI E' SPROFONDATA FORZA ITALIA, PER IL TAGLIO DEL CANONE RAI CHE DANNEGGERA' MEDIASET (E LA7) SUL TETTO PUBBLICITARIO, LA MANCATA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E LA BEFFA SULLA PROROGA DEL SUPERBONUS - LA VENDETTA DI "PIER DUDI" CONTRO LA DUCETTA SI STA CONSUMANDO CON LA SVOLTA ANTIMELONIANA DI MEDIASET…