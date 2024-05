TAJANI SCATENATO - IL MINISTRO DEGLI ESTERI SI INCAZZA CON IL LEGHISTA NO-EURO CLAUDIO BORGHI, CHE VUOLE TOGLIERE LE BANDIERE DELL’UE DAI PALAZZI PUBBLICI: “IGNORANTE. SE CONTINUANO COSÌ NON TOCCHERANNO PALLA NEL PROSSIMO PARLAMENTO”. UN MESSAGGIO ANCHE A VANNACCI, CHE IN PASSATO AVEVA CRITICATO IL VESSILLO BLU CON LE STELLE – TAJANI MENA SUL GENERALE PERCHÉ SA CHE LA SUA CANDIDATURA PUÒ ESSERE DETERMINANTE PER IL SORPASSO FORZISTA SULLA LEGA

Estratto dell’articolo di Stefano Baldolini per www.repubblica.it

ANTONIO TAJANI.

Si scalda sulla bandiera Ue, la competition nel centrodestra in vista delle elezioni per Strasburgo. "Qualche ignorante, anche che concorre per il Parlamento europeo, si prende gioco della bandiera europea", attacca il leader di Forza Italia Antonio Tajani durante un evento elettorale a Verbania, in Piemonte, dove si voterà anche per le regionali.

Non è difficile immaginare a chi si riferisca Tajani. Uno è il senatore leghista Claudio Borghi che nei giorni scorsi aveva rivendicato la sua proposta di legge per l'abrogazione dell’obbligo da bandiera a dodici stelle fuori e dentro gli edifici pubblici. "Se continuano così non toccheranno palla nel prossimo parlamento, e viene da chiedersi per che cosa si sono candidati", la replica di Forza Italia.

matteo salvini claudio borghi

Per arrivare all’altro politico non citato da Tajani, occorre un minimo di ricerca d’archivio e risalire a qualche settimana fa quando Roberto Vannacci, il generale candidato con il Carroccio, parlando con la Stampa, dichiarava senza sprezzo del pericolo: “L’Ue ha un problema: deve costruire una sua identità. La bandiera blu con tante stelle che identità vuole rappresentare? Non abbiamo nemmeno un animale a simboleggiarci. La Russia ha l’orso, gli Usa l’aquila. E l’Europa?”.

Effettivamente Tajani è sembrato rispondere direttamente al generale: "La bandiera europea non sono dodici stelle su un fondo azzurro. Quella bandiera rappresenta la nostra identità e le nostre radici cristiane. Sono le dodici stelle che cingono il capo della Vergine, rappresentano le dodici tribù di Israele, e la bandiera è azzurra perché il manto della Vergine è azzurro".

matteo salvini roberto vannacci 6presentazione del libro controvento

Tajani, per evitare l’escalation verbale, si è poi limitato a dire che era un discorso "riferito a tutti, affinché tutti sappiano cos'è la bandiera europea" che “indica chiaramente quali sono le nostre radici. Per quello va rispettata. Su questo credo debba esserci rispetto e cercare di capire bene chi siamo, perché più sappiamo chi siamo, più siamo forti".

La risposta di Borghi […]: "Abbiamo il simpatico Antonio Tajani che si lancia in spericolate interpretazioni esoteriche della bandiera Ue". Ancora il leghista: "Per me può anche tenerla come coperta, la libertà è sacra". Per poi concludere ribadendo la sua proposta: "Non voglio essere l'unico Paese con l'obbligo di esporla a fianco della bandiera nazionale". […]

antonio tajani congresso forza italia antonio tajani. congresso forza italia