8 nov 2023 12:31

TAJANI SFANCULA DIPLOMATICAMENTE L'ACCORDO MELONI-RAMA, CON UNA SUPERCAZZOLA: “LA MIGRAZIONE FA PARTE DELLA STORIA UMANA. BISOGNA SAPER CONIUGARE MIGRAZIONI, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE CON UN PROGETTO SOCIALE DIGNITOSO” – IL “COGNATO D’ITALIA”, LOLLOBRIGIDA: “SE L’INTESA CON L’ALBANIA È STATO CONDIVISA CON GLI ALLEATI? NON SO DIRLO, NON ME NE SONO OCCUPATO IO, HO LETTO I GIORNALI E NON HO LETTO DICHIARAZIONI INCISIVE” (EVIDENTEMENTE HA UN PROBLEMA DI COMPRENSIONE DEL TESTO)