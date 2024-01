E TANTI SALUTI A MATTEO RENZI - ELENA BONETTI E ETTORE ROSATO LASCIANO ITALIA VIVA ED ENTRANO IN AZIONE - LO HA ANNUNCIATO CARLO CALENDA DURANTE UNA CONFERENZA STAMPA ALLA CAMERA…

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Dopo la rottura del terzo polo abbiamo costruito un percorso di convergenza con Per. Oggi facciamo un passo in più con l'ingresso di Elena Bonetti e Ettore Rosato in Azione". Lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda durante una conferenza stampa alla Camera. "Entriamo in Azione per allargare azione e riunire cio' che la politica del nostro Paese ha diviso", ha aggiunto Bonetti.

ivan scalfarotto ettore rosato elena bonetti foto di bacco