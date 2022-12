TANTI SALUTI AL "CAMPO LARGO" - LA CANDIDATA DEL MOVIMENTO 5 STELLE ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LAZIO SARÀ LA GIORNALISTA DONATELLA BIANCHI, CHE SECONDO GIUSEPPE CONTE "INCARNA PERFETTAMENTE I VALORI DEL MOVIMENTO" . SI RIFERISCE FORSE A QUANDO LA BIANCHI CANTAVA "MIRA MIRA L'OLANDESINA"? (VIDEO) - BIANCHI, 59 ANNI, CONDUCE “LINEA BLU” SU RAI1 ED È STATA PRESIDENTE DEL WWF...

Sarà la giornalista Donatella Bianchi la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lazio. Lo fa sapere oggi Giuseppe Conte in un’intervista rilasciata ad Avvenire. Secondo il leader M5s, Bianchi «incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050».

L’ex Avvocato del Popolo spiega anche perché il Movimento non appoggerà Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra: «Noi avevamo fatto delle richieste programmatiche, loro il giorno dopo ci hanno risposto con il diktat su un nome senza neppure accettare una discussione sui temi. Mentre la nostra candidata, come avevo promesso, va oltre gli schieramenti».

Donatella Bianchi ha 59 anni. È nata a La Spezia, è stata presidente di Wwf Italia ed è attualmente a capo del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Conduce il programma Linea Blu su Rai1. Per la candidatura nelle scorse settimane erano circolati i nomi di Bianca Berlinguer e Luisella Costamagna. Anche un tentativo per coinvolgere l’attrice Sabrina Ferilli è finito in un buco nell’acqua.

Nel maggio 2020, ricorda oggi Il Fatto Quotidiano, Bianchi ha fatto parte del gruppo di esperti per organizzare la ripartenza dell’Italia dopo la pandemia. Da presidente del Wwf partecipò alle consultazioni per la nascita del governo Draghi. L’alleanza che la porterà alle urne prevede la partecipazione di Sinistra Italiana, che ha rotto l’alleanza elettorale per le politiche con i Verdi.

