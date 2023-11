4 nov 2023 13:10

TANTO PER CAMBIARE C’È UNO SCAZZO NEL TERZO POLO (CHE FU, VISTO CHE NON ESISTE PIÙ) – MARIASTELLA GELMINI ATTACCA MATTEONZO: "NON FARÒ PIÙ PARTE DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO. NON L’HO DECISO IO, MA RENZI ED ENRICO BORGHI CHE NON HANNO AVUTO NEANCHE IL CORAGGIO DI DIRMELO. COMPLIMENTI PER LO STILE” – LA RISPOSTA DA ITALIA VIVA - E MARATTIN, IN VERSIONE CASCO BLU DELL'ONU, PROVA A RICUCIRE TRA RENZI E CALENDA (IN BOCCA AL LUPO...)