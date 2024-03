13 mar 2024 18:08

TANTO PER “DISTENDERE” GLI ANIMI, JOE BIDEN INVIA LE FORZE SPECIALI A TRE CHILOMETRI DALLA CINA – I "BERRETTI VERDI" AMERICANI SONO A TAIWAN PER ADDESTRARE I MILITARI DELL’ISOLA A RESISTERE A UN’EVENTUALE INVASIONE CINESE – LA STRATEGIA DI WASHINGTON: INSEGNARE ALL’ESERCITO DI TAIWAN A DIFENDERSI PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA CASA BIANCA DI OTTENERE IL CONSENSO POLITICO PER ORDINARE L’INTERVENTO MILITARE E FAR ARRIVARE I SOCCORSI DALLE BASI DI GIAPPONE E SUD COREA...