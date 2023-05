22 mag 2023 11:34

TANTO RUMORE PER NULLA: LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO L’ARCHIVIAZIONE PER IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA, ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE, INDAGATO PER RIVELAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO PER IL CASO COSPITO – DELMASTRO ERA ACCUSATO DI AVER PASSATO INFORMAZIONI RISERVATE AL COINQUILINO, GIOVANNI “MINNIE” DONZELLI, CHE POI AVEVA SPIATTELLATO TUTTO IN PARLAMENTO…