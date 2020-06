TANTO RUMORE PER UN POWERPOINT? – TENETEVI FORTE: È ARRIVATO IL PIANO DI COLAO! DIGITALIZZAZIONE, RIENTRO DEI CAPITALI ALL’ESTERO, SEMPLIFICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. E CI VOLEVANO OTTO SETTIMANE DI LAVORO? – CONTE DOVREBBE PARTIRE DA QUESTI PUNTI PER I FANTOMATICI STATI GENERALI, CHE DURERANNO GIUSTO IL TEMPO DI QUALCHE FOTO E DIRETTA FACEBOOK. E SENZA DARE TROPPO SPAZIO ALLE IDEE DEL SUPER MANAGER CHE POTREBBE OSCURARLO… – IL TESTO INTEGRALE

Scarica PDF

Marco Galluzzo per www.corriere.it

Il rapporto, frutto di 8 settimane di lavoro

le slide della task force di colao

Dopo due mesi di lavoro il comitato di esperti guidato dal manager Vittorio Colao, voluto da Conte per suggerire strategie sia per la gestione della fase successiva al Covid sia per la ripresa economica del Paese, ha presentato al capo del governo i risultati del lavoro svolto. Il documento finale della task force Colao si compone di 120 schede e di approfondimenti suddivisi in 6 settori: Imprese e Lavoro, Infrastrutture e ambiente, Turismo, Arte e Cultura, Pubblica amministrazione, Istruzione, Ricerca e competenze, Individui e famiglie.

ROCCO CASALINO GIUSEPPE CONTE BY LUGHINO

Il lavoro della task force potrebbe costituire una fonte della sintesi che il presidente del Consiglio sta mettendo nero su bianco in queste ore in vista degli Stati generali dell’economia che inizieranno giovedì a Villa Doria Pamphili. Ecco cosa contiene il documento del comitato di esperti, quali sono i principi che lo animano e quali strategie consiglia di adottare al governo per rilanciare il Paese e cambiarne il volto.

Dalla digitalizzazione al rientro dei capitali all’estero

VITTORIO COLAO GIUSEPPE CONTE E IL BONUS MONOPATTINO

Fra le proposte della task force guidata da Colao, c’è sicuramente un capitolo dedicato alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, uno al rientro dei capitali dall’estero, un altro all’emersione del risparmio privato nelle cassette di sicurezze, un altro ancora sulla previsione di schemi più semplici e più vicini alla normativa europea per la messa in opera degli appalti e degli investimenti pubblici. Nei giorni scorsi, sempre smentiti, sono circolate voci su presunti dissapori fra lo stesso Colao e il capo del governo sull’utilizzo del rapporto stesso.

giuseppe conte meme

Imprese e lavoro

Per giocare appieno il ruolo di motore della crescita dell’occupazione e del benessere del Paese, il tessuto economico e produttivo deve essere reso più robusto e innovativo. Le note fragilità legate alla frammentazione e alla sottocapitalizzazione delle imprese sono state aggravate dal lockdown e dai vincoli organizzativi imposti per gestire in sicurezza la ripartenza.

conte casalino

Il Comitato ha quindi valutato le necessità e le opportunità per rafforzare e sostenere le imprese italiane nel recupero di competitività e produttività e nella connessa creazione di occupazione di qualità, per garantire una concorrenza equa e per facilitare l’innovazione tecnologica e di prodotto. In tale prospettiva, il Comitato non ha effettuato analisi sui singoli settori, preferendo identificare misure generali di rafforzamento.

giuseppe conte meme 1

Le iniziative sviluppate dal Comitato riguardano tre macro obiettivi: 1) Sostenere la sopravvivenza e la ripartenza delle imprese; 2) Ridurre significativamente l’economia sommersa per riequilibrare il carico fiscale e garantire concorrenza equa; 3) Modernizzare il tessuto economico e produttivo del Paese, per aumentarne il livello di innovazione e la sostenibilità.

Per quanto riguarda gli interventi di urgenza, il Comitato propone la rimozione del contagio Covid-19 dalle responsabilità penali del datore di lavoro, la promozione dello smart working e una deroga temporanea per consentire il rinnovo dei contratti a tempo in scadenza, tutte iniziative atte a superare vincoli che oggi ostacolano la difesa dell’occupazione.

le slide della task force di colao 2

Infrastrutture e Ambiente

Infrastrutture (materiali e immateriali) moderne e sostenibili migliorano la qualità di vita di tutti e aumentano la competitività del sistema economico. L’arretratezza di cui l’Italia oggi soffre rispetto agli altri paesi è una zavorra pesante sulla strada del rilancio e la loro realizzazione genera in tempi rapidi risultati positivi sull’occupazione e sul reddito, con un effetto moltiplicatore degli investimenti sostenuti.

giuseppe conte meme 2

La protezione e la valorizzazione del capitale naturale e dei servizi ecosistemici è al tempo stesso una necessità per la sicurezza e il benessere dei cittadini e un’opportunità di investimento e di sviluppo di competenze tecnologiche “verdi” e innovative. Il Comitato propone un’ampia gamma di interventi (fibra, risparmio energetico, mobilità sostenibile, de-carbonizzazione, economia circolare, gestione rifiuti etc.) che possono offrire ritorni interessanti per capitali privati e possono quindi essere realizzati senza aggravare eccessivamente il debito pubblico, nonché un insieme di iniziative volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche, con importanti ricadute positive sulla fiducia del Paese in sé stesso e sulla sua reputazione internazionale.

conte meme

Per ridurre il forte svantaggio infrastrutturale del Paese, si stima che il fabbisogno di investimenti in infrastrutture sia di oltre 300 miliardi di euro nel prossimo quinquennio e che, attraverso opportuni interventi, si possa procedere ad un’accelerazione straordinaria del valore di 50-100 miliardi nei prossimi 18 mesi.

Turismo, Arte e Cultura

le slide della task force di colao 1

Questo settore non solo contribuisce in maniera estremamente significativa al Pil e all’occupazione dell’Italia, ma rappresenta più di ogni altro il brand del nostro Paese, la dimensione distintiva che lo rende unico al mondo. È il settore in cui, per natura e per storia, l’Italia ha una quota irraggiungibile di beni di interesse mondiale e ha saputo creare uno straordinario appeal culturale ed esperienziale universalmente apprezzato.

VITTORIO COLAO

L’identità e l’immagine – ma anche l’auto-percezione di sé – dell’Italia sono indissolubilmente legati all’apprezzamento e al successo di questo settore, indebolito nel passato dalla frammentazione delle competenze, da qualità e professionalità disomogenee delle risorse umane, e da un persistente sotto-investimento. Il Comitato avanza proposte riguardanti sia la necessità di mitigare con la massima urgenza gli effetti del blocco dei viaggi e del turismo, sia le opportunità di riconfigurazione e rafforzamento a medio termine necessarie per riaccendere un motore della ripresa e soprattutto proteggere, arricchire e valorizzare al meglio un patrimonio unico al mondo.

giuseppe conte meme

Le proposte del Comitato riguardano quattro obiettivi:

1) La difesa della stagione turistica 2020 e della percezione internazionale dell’Italia per il rilancio del 2021;

2) Una nuova governance e strategia per il turismo, per garantire la valorizzazione e la gestione ottimale di un settore che presenta complessità – principalmente legate all’estrema frammentazione territoriale e varietà di attività comprese – decisamente uniche. Tra gli interventi, si immagina un presidio governativo speciale, che abbia in carico il coordinamento del rilancio del settore nel prossimo triennio;

3) La valorizzazione e lo sviluppo dell’offerta del Paese;

4) Una forte valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, agendo sul fronte sia delle risorse tramite la creazione di un piano integrato di attrazione dei capitali privati per rafforzare la dotazione dedicata ad Arte e Cultura (ad es. impact investment), sia della governance di gestione degli enti artistici e culturali, sia, infine, sul fronte delle competenze (integrando l’offerta artistica e culturale esistente – ad es. musei – con percorsi formativi universitari o di formazione specialistica).

burocrazia

Pubblica amministrazione

giuseppe conte meme

È il garante dell’equilibrio tra la sfera sociale e quella economica, ed è l’abilitatore imprescindibile di ogni trasformazione del Paese. Se la Pubblica Amministrazione è trasparente, moderna e veloce in tutte le sue interazioni agisce da acceleratore per un rilancio efficace e al tempo stesso garantito per i cittadini, divenendo fonte di competitività. Se non lo è, diventa un freno alla crescita. Il Comitato si è quindi concentrato su azioni per aumentare contemporaneamente la produttività della Pubblica Amministrazione e la qualità del servizio che essa fornisce – proponendo interventi di semplificazione e significativi investimenti in tecnologia e risorse umane – con l’obiettivo di trasformarla da controllore (quando non ostacolo) in alleato prezioso dei cittadini e delle imprese.

Conte meme

Il Comitato ha individuato 4 macro aree:

1) Una sostanziale semplificazione e velocizzazione delle procedure (superamento della burocrazia difensiva, revisione del codice degli appalti, etc);

2) Una forte accelerazione della trasformazione digitale;

3) Un deciso investimento nel capitale umano della PA, favorendo il ricambio generazionale e un utilizzo mirato e tempestivo delle risorse umane disponibili e di quelle nuove

4) Un investimento significativo sulla digitalizzazione della sanità pubblica, avviando una revisione organica dei processi sanitari e delle normative relative

vittorio colao vodafone

Istruzione, Ricerca e Competenze

Conte meme

Un elevato livello di istruzione e di competenze è alla base della competitività e del benessere di ogni paese oltre che della qualità della sua democrazia, mentre la ricerca è un fattore indispensabile per lo sviluppo economico e sociale. L’accelerazione scientifica e tecnologica dell’ultimo ventennio ha enormemente amplificato l’importanza delle competenze individuali e collettive, allargando il divario tra i paesi sovra-educati e gli altri. Da anni l’Italia investe troppo poco in istruzione, in formazione e in ricerca, e il ritardo accumulato si manifesta in maniera drammatica nel basso tasso di laureati, in particolare nelle discipline STEM, e nei risultati mediocri nei test scolastici standardizzati. La crisi rischia di peggiorare ulteriormente questa situazione. Per questo, il Comitato formula proposte per utilizzare la fase di rilancio per modernizzare il sistema di istruzione e di ricerca e la sua governance, per recuperare lo squilibrio tra domanda e offerta.

Il Comitato ha sviluppato 5 proposte:

1) Forte contrasto alle disuguaglianze socio-economiche nell’accesso all’istruzione terziaria;

Conte meme

2) Cambiamento di alcune caratteristiche strutturali del sistema universitario italiano, al fine di aumentare il numero di laureati che si inseriscono nel mondo del lavoro, l’offerta formativa interdisciplinare e la competitività internazionale della ricerca italiana. •

3) Adeguamento del dottorato di ricerca ai migliori standard internazionali;

4) Rafforzamento e istituzionalizzazione della cooperazione fra università, enti di ricerca e imprese per la produzione di ricerca orientata all’innovazione;

5) Deciso incremento della digitalizzazione del comparto Scuola e Università e adozione di tecnologie, modalità di orientamento e sistemi di insegnamento aggiornati.

Individui e Famiglie

VITTORIO COLAO

In un mondo soggetto a shock di diversa natura, la resilienza, tanto a livello individuale quanto a livello di comunità, e la coesione sociale sono ingredienti indispensabili per costruire il futuro di tutti, senza lasciare nessuno indietro. In questo senso, il Comitato avanza proposte per affrontare le conseguenze della crisi sulla salute e sul benessere delle persone, per ridurre le diseguaglianze e le discriminazioni sociali migliorando gli strumenti di protezione dei minori e dei cittadini fragili e resi vulnerabili, e per invertire la sfavorevole dinamica demografica che da tempo caratterizza il nostro Paese. Attenzione specifica è stata posta alla parità di genere, con iniziative volte sia a garantire miglioramenti di policy e normative sia ad aumentare la rappresentanza di genere e l’equità retributiva. Infine vengono proposte azioni per far leva sulla generosità individuale e sulla forza del terzo settore.

i cartelli nei negozi del centro di roma che rischiano di chiudere 21

Di conseguenza, le iniziative elaborate dal Comitato riguardano 4 macro obiettivi:

1) L’attivazione di strumenti per potenziare rapidamente e significativamente il welfare inclusivo e territoriale di prossimità, per garantire un sostegno più efficace e personalizzato a tutti coloro che inevitabilmente si trovano ad affrontare difficoltà straordinarie ma anche per promuovere la coesione sociale ;

2) Il sostegno e l’inclusione delle persone fragili e rese vulnerabili dalle crisi, perché l’Italia di domani sia davvero equa;

le slide della task force di colao 3

3) La promozione della parità di genere, per ridurre l’inaccettabile ritardo che da decenni frena lo sviluppo del nostro Paese;

4) Lo sviluppo di iniziative dedicate a bambini, ragazzi e giovani per aiutarli a progettare e realizzare il loro futuro contribuendo a determinare quello del Paese nel suo complesso