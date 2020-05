6 mag 2020 13:27

LA TASK RESTA SENZA FORCE - A FINE MESE IL POVERO FAUCI NON SARÀ PIÙ TRA LE FAUCI DI TRUMP: NON C'È PIÙ BISOGNO DI UNA TASK FORCE PER L'EMERGENZA, NE SERIVIRÀ UN'ALTRA PER LE MISURE DI SICUREZZA E LE RIAPERTURE. ''MA FAUCI E DEBORAH BIRX CONTINUERANNO A ESSERE CONSULTATI'' - SARÀ USATA LA FEMA, UNA SORTA DI PROTEZIONE CIVILE AMERICANA SPECIALIZZATA IN DISASTRI NATURALI