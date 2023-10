13 ott 2023 19:50

TASSA DI SUCCESSIONE PIÙ CARA DAL 2024? IL GOVERNO PENSA ALL’AUMENTO PER FINANZIARE LA MANOVRA - SECONDO “REPUBBLICA”, LA MELONI STAREBBE STUDIANDO LA POSSIBILITÀ DI RENDERE PIÙ ONEROSA L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE PER I PARENTI PIÙ LONTANI (DAL TERZO GRADO IN POI). ALTOLA’ DI FORZA ITALIA: “SIAMO CONTRO NUOVE TASSE E IN PARTICOLARE QUELLE DI SUCCESSIONE CHE SAREBBERO IMPROPRIE. QUESTA MATERIA MAI È STATA FATTA OGGETTO DI IPOTESI NELLE RIUNIONI TRA GLI ALLEATI”