Taylor Swift al centro di teorie del complotto: l’intero campionato di football americano NFL sarebbe truccato per far vincere i Kansas City Chiefs di Travis Kelce e della sua compagna, cioè Taylor Swift, democratici pronti a trainare l’asfittica campagna di Biden.

Lo sospetta ad alta voce Vivek Ramaswamy, ex candidato alla Casa Bianca contro Trump, ora suo scudiero. Jesse Watters, il conduttore che alla Fox ha sostituito la star Tucker Carlson, sostiene che la popolarità della cantante (amata per i sondaggi dal 53% degli adulti Usa) sarebbe pilotata a fini politici dalla Psy-Op del Pentagono: l’unità segreta che si occupa di guerra psicologica. Altri opinionisti repubblicani sostengono che l’idolatria per la celebrity rischia di distruggere sport e governo.

[...] Janine Pirro, altra conduttrice tv vicina a Trump, va al sodo: «Taylor, chi te lo fa fare? Sei amata da tutti, se ti metti a fare politica perdi metà del tuo pubblico». Taylor Swift non ha ancora detto una parola sulle presidenziali ed è già in piena tempesta politica: c’è già chi immagina che lei e Kelce trasformeranno l’11 febbraio la finale del Super Bowl tra i Chiefs e i San Francisco 49ers in uno spot gratuito per Biden.

In realtà lei fin qui si è dovuta occupare d’altro: far eliminare dalla rete i video porno fake che usano la sua immagine e scusarsi coi tifosi di football, furiosi perché durante la semifinale disputata dai Chiefs qualche giorno fa le telecamere inquadravano spesso lei anziché il campo di gioco («dipende dalla regia, non da me»).

Ma è verosimile che Swift prima o poi dia il suo sostegno a Biden: secondo il New York Times la Casa Bianca glielo sta chiedendo con insistenza perché l’81enne presidente in crisi di popolarità ha bisogno di consensi tra i giovani. Che seguono Swift: quando, a settembre, lei invitò i suoi 279 milioni di follower Instagram a votare, nel giro di 24 ore in 35 mila andarono a iscriversi alle liste elettorali.

bruce springsteen e barack obama a madison, wisconsin, nel 2012

La cantante sa che se si schiererà pagherà un prezzo, ma anche la neutralità ha un costo: nel 2016 rimase in silenzio e dopo l’elezione di Trump fu criticata dalla sinistra. Ammise di aver sbagliato e da allora ha sostenuto i candidati democratici del Tennessee nelle elezioni del 2018 e Biden nel 2020.

[...] il timore dei repubblicani può essere quello del ripetersi di una situazione come quella del 2012 quando Obama [...] chiese aiuto a personaggi come Bruce Springsteen e Stevie Wonder che lo trainarono verso la vittoria [...]

Ma Trump non è un politico tradizionale: non è preoccupato dei voti che Taylor Swift può portare a Biden. [...] Lo fa infuriare il moltiplicarsi dei casi che spostano l’attenzione sulla star, lasciando in ombra lui: una ferita per il suo narcisismo e un danno politico, visto che The Donald ha costruito le sue fortune elettorali sulla capacità di mantenere sempre il centro della scena.

Un mese fa era furioso col settimanale Time perché aveva scelto Taylor anziché lui come personaggio dell’anno. Ora, secondo vari media, continua a ripetere ai suoi collaboratori «io sono più popolare di Taylor Swift». Forse i trumpiani che mettono in giro lo slogan «2024 MAGA vs. Swifters» non gli stanno rendendo un buon servizio.

