24 apr 2023 17:17

TE LO MES IN QUEL POSTO – SIAMO L’UNICO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA CHE NON HA RATIFICATO IL MES. AL GOVERNO NON PIACE COSÌ COM’È E NEPPURE LA SUA RIFORMA. LA LEGA E PARTE DI FDI NE VORREBBERO UN ALTRO, COMPLETAMENTE DIVERSO. LA FIRMA SI AVVICINA: CHE FARE? PER LA DUCETTA L’UNICA VIA È DI PORTARLO IN PARLAMENTO EVITANDO IL VOTO PALESE. COSÌ, CON IL VOTO SEGRETO, LA SPACCATURA ALL’INTERNO DELLA MAGGIORANZA NON SALTERÀ FUORI….