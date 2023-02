TEDESCHI, FIGLI DI TROIKA! – CON LA SOLITA ARROGANZA LA GERMANIA VUOLE IMPORRE AI PAESI EUROPEI LE STESSE REGOLE PER LA RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/BIL BOCCIANDO LA PROPOSTA DI BRUXELLES (CHE PROPONE NORME DIVERSE PER I PAESI PIÙ INDEBITATI) – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA TEDESCO, LINDNER: "SONO NECESSARI TAGLI DURI QUANDO L'AFFIDABILITA' DELLE FINANZE PUBBLICHE E' IN DUBBIO"

Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

PAOLO GENTILONI E CHRISTIAN LINDNER

La Germania chiede che tutti i Paesi dell'UE seguano le stesse regole per la riduzione del debito. Lindner: "La crisi dell'euro ha dimostrato che sono necessari tagli duri quando l'affidabilità delle finanze pubbliche è in dubbio".

Non è ancora chiaro quale sia la riforma delle regole fiscali europee proposta dalla Germania, ma quella che non le piace - la proposta di Bruxelles - sta prendendo forma. Il suo ministro delle Finanze, il liberale Christian Lindner, ha presentato martedì nella capitale dell'UE le sue linee rosse, che consistono essenzialmente nel fatto che gli Stati membri con un alto rapporto debito/PIL debbano impegnarsi a ridurlo attraverso regole fisse non soggette a negoziazione.

PAOLO GENTILONI CHRISTIAN LINDNER

Una delle chiavi del rifiuto di Lindner – leggiamo nell’articolo di El Pais - è la proposta del governo di Ursula von der Leyen di creare canali individuali di riduzione del debito con regole diverse per ogni Paese.

Lindner aveva già avvertito il Commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, durante la visita di quest'ultimo nella capitale tedesca per sondare il governo di Olaf Scholz alla fine di gennaio: "Abbiamo dubbi che la proposta della Commissione porti a un percorso affidabile di riduzione del debito pubblico", gli aveva detto apertamente durante l'apparizione congiunta davanti ai media.

GIANCARLO GIORGETTI CHRISTIAN LINDNER

Questa settimana, alla vigilia dell'Ecofin, il tedesco ha voluto chiarire ulteriormente la sua posizione in un articolo di opinione sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Il carattere multilaterale della vigilanza fiscale nel suo complesso deve essere preservato. Non ci devono essere percorsi speciali per i singoli Stati", scrive Lindner, prendendo di mira uno dei pilastri della proposta di riforma presentata dall'esecutivo comunitario lo scorso novembre.

Nel frattempo, Bruxelles sta esortando l'UE-27 a raggiungere un consenso su una riforma il prima possibile, idealmente a marzo, in occasione della prossima riunione dell'Ecofin, ma Berlino non sembra avere la stessa fretta, oppure prevede che un accordo non sia in vista. Lindner dice di voler discutere "le differenze e le similitudini" dei loro approcci con i partner europei nelle "prossime settimane". Con un obiettivo chiaro: negli Stati membri con un debito elevato, "le regole devono portare a una riduzione significativa in modo rapido, credibile e sostenibile". Le posizioni sono molto distanti, a giudicare da come Lindner descrive i negoziati: "Siamo all'inizio", dice.

ROBERT HABECK OLAF SCHOLZ CHRISTIAN LINDNER

Le regole fiscali, contenute nel Patto di stabilità e crescita, sono sospese fino alla fine di quest'anno, il terzo dopo che l'arrivo della pandemia ha costretto ad attivare la cosiddetta clausola di salvaguardia nel 2020. La riforma del patto, il principale dibattito economico dell'anno a Bruxelles, non toccherà due dei suoi tre pilastri - che il deficit pubblico annuale non deve superare il 3% e che il debito deve essere mantenuto al di sotto del 60% - ma toccherà il terzo, che stabilisce come ridurre l'indebitamento quando supera questo limite.

christian lindner.

L'UE-27 è d'accordo nel modificare la regola dell'1/20, secondo la quale il debito deve essere ridotto a un ritmo di un ventesimo all'anno. Bruxelles propone di stabilire ritmi individuali per la riduzione del debito, con ciascun Paese che negozierà con Bruxelles le condizioni per farlo in periodi di cinque anni più due. Finora la norma prevedeva sanzioni in caso di inadempienza, che non sono mai state effettivamente efficaci.

"Gli obiettivi devono essere così realistici da non poter essere usati come scusa per non attuarli", ha dichiarato Lindner al quotidiano tedesco. Il ministro afferma di poter pensare di "allentare il calendario della riduzione del debito, ma non la direzione della riduzione del debito". A suo avviso, dovrebbe essere possibile "espandere lo spazio fiscale per gli investimenti, purché il percorso di riduzione del debito pubblico sia rispettato nel quadro degli obiettivi di bilancio a medio termine".

christian lindner

Lindner, noto falco fiscale il cui partito non è al meglio dopo essere stato escluso dal Parlamento regionale di Berlino in seguito alle elezioni di domenica, avverte che l'Europa "non ha bisogno di una corsa ai sussidi e al debito". "Il miglior contributo che possiamo dare ora in politica fiscale alla modernizzazione, alla prosperità e quindi all'affermazione dell'Europa è la stabilità fiscale", sottolinea.

Il testo elogia le regole fiscali europee, che descrive come "un'ancora per la stabilità della nostra unione economica e monetaria". "Non sono un fine in sé. Non sono nemmeno una questione di negoziazione e interpretazione variabile", avverte Lindner a proposito degli accordi bilaterali.

giorgia meloni olaf scholz

Lindner si dice molto preoccupato per gli alti livelli di debito e per i costi associati all'aumento dei tassi di interesse. "Se uno Stato membro viola in modo permanente le regole, ciò avrà conseguenze negative per tutti gli Stati", avverte, ricordando che è passato appena un decennio dall'ultima crisi del debito. E aggiunge: "Ha dimostrato che sono necessari tagli duri quando l'affidabilità delle finanze statali è in dubbio".

GIORGIA MELONI OLAF SCHOLZ