I TEDESCHI NON SI SMENTISCONO MAI – OLAF SCHOLZ HA IL CORAGGIO DI DIRE CHE “LA GERMANIA HA GESTITO BENE LE SFIDE DELLA GUERRA DI PUTIN”. SÌ, TALMENTE BENE CHE GLI UCRAINI HANNO CONIATO UN NUOVO VERBO DAL SUO NOME: “SCHOLZING”. SIGNIFICATO? “COMUNICARE LE PROPRIE BUONE INTENZIONI E SUBITO DOPO CERCARE/SFRUTTARE/UTILIZZARE TUTTE LE RAGIONI POSSIBILI E IMMAGINABILI PER DILAZIONARLE E/O IMPEDIRE LA LORO REALIZZAZIONE”

VOLODYMYR ZELENSKY - EMMANUEL MACRON - OLAF SCHOLZ - INCONTRO A PARIGI

1. SCHOLZ, 'PUTIN PUÒ METTERE FINE ALLA GUERRA'

(ANSA) - "La situazione è nelle mani di Putin. Lui può mettere fine a questa guerra". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio video settimanale dedicato all'anniversario dell'aggressione della Russia all'Ucraina, pubblicato in rete con i sottotitolo in ucraino. Non è la consegna delle armi occidentali a Kiev a prolungare la guerra, ha continuato, "è vero il contrario: quanto prima il presidente della Russia capisce che non raggiungerà i suoi obiettivi imperialistici, tanto maggiore sarà la chance di una veloce conclusione della guerra".

OLAF SCHOLZ ESALTATO COME EROE SUI CANALI FILO RUSSI DI TELEGRAM

2. SCHOLZ, GERMANIA HA GESTITO BENE SFIDE GUERRA DI PUTIN

(ANSA) - "Nonostante tutte le sfide, che anche la Germania ha dovuto affrontare a causa dell'aggressione della Russia all'Ucraina, siamo riusciti piuttosto bene a rimettere in sesto le cose". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio video settimanale dedicato all'anniversario dell'inizio della guerra. "Abbiamo abbastanza gas e petrolio. E l'economia non è finita in una profonda recessione. Abbiamo accolto oltre un milione di ucraini grazie alla grande disponibilità in tutto il Paese", ha affermato il Bundeskanzler.

3. MA PUTIN HA PERSO

Estratto dell’articolo di Jonathan Littell per il “Corriere della Sera”

OLAF SCHOLZ NEL 1984

[…] Olaf Scholz, il cancelliere tedesco, è diventato un maestro sopraffino del giochetto della falsa dimostrazione di forza, che ormai non trae in inganno più nessuno, a tal punto che gli ucraini hanno coniato un nuovo verbo dal suo nome, scholzing , che si traduce con: «Comunicare le proprie buone intenzioni e subito dopo cercare/sfruttare/utilizzare tutte le ragioni possibili e immaginabili per dilazionarle e/o impedire la loro realizzazione». […]

Olaf Scholz E Vladimir Putin JOE BIDEN OLAF SCHOLZ PEDRO SANCHEZ EMMANUEL MACRON RISHI SUNAK AL G20 olaf scholz vladimir putin ZELENSKY - MACRON - SCHOLZ VLADIMIR PUTIN OLAF SCHOLZ Olaf Scholz E Vladimir Putin

MACRON E SCHOLZ olaf scholz boris pistorius OLAF SCHOLZ A DAVOS GIORGIA MELONI OLAF SCHOLZ AI FUNERALI DI RATZINGER WOLFGANG SCHMIDT E OLAF SCHOLZ