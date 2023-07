PER I TEDESCHI OGNI SCUSA È BUONA PER ATTACCARE L'ITALIA - IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI BERLINO, KARL LAUTERBACH, HA PASSATO LE VACANZE NEL BELPAESE SVELENANDO SUI SOCIAL SU QUANTO FOSSE CALDO: "IN ITALIA LE CHIESE DOVREBBERO DIVENTARE CELLE FRIGORIFERE E APRIRE DURANTE LE ONDATE DI CALDO PER OFFRIRE PROTEZIONE" (AVRÀ PROVATO A TOGLIERSI I CALZINI BIANCHI DA SOTTO I SANDALI?) - E HA SENTENZIATO: “L'EUROPA MERIDIONALE NON HA FUTURO COME DESTINAZIONE TURISTICA A CAUSA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO”

[…] A forza di insistere con la tesi del surriscaldamento globale all’origine di ogni evento straordinario, i giornali italiani un risultato lo stanno raggiungendo. All’estero si stanno convincendo che l’Italia sia stretta tra una morsa di caldo africano e una tempesta tropicale e alcuni profetizzano scenari apocalittici. Non parlo solo del Times, che l’altro giorno, a proposito di Roma, ha descritto una città infernale, con le strade infuocate e i turisti che boccheggiano.

Alludo ai tweet del professor Karl Lauterbach. Il nome forse a voi non dirà nulla, ma si tratta del ministro della Salute della Repubblica federale tedesca. In vacanza in Italia, il responsabile delle politiche sanitarie della Germania si è lasciato andare a una serie di commenti sulla situazione nel nostro Paese, dicendo che l’ondata di caldo non solo è spettacolare, ma se le cose continueranno così bisognerà cancellare l’Italia dalle rotte turistiche.

«Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine». Raggiunta Siena, mentre era in visita alla Basilica di San Francesco, Lauterbach ha lanciato un appello: «Bella costruzione medievale, ma anche cella frigorifera. Le chiese dovrebbero essere aperte durante le ondate di caldo come stanze fredde durante il giorno e offrire protezione».

Insomma, in momenti di emergenza, bisogna reagire con misure d’emergenza. Non so se avete capito, ma a forza di lanciare allarmi e di non accettare che il caldo di oggi è paragonabile a quello di ieri, o per lo meno a quello di quaranta o cinquanta anni fa, quando per di più non c’erano i condizionatori né in auto né a casa, alla fine la pagheremo cara, perché i turisti internazionali sceglieranno di andare altrove invece che in Italia. Pensate quanto saranno contenti albergatori e ristoratori di Baviera o della Renania, regione da cui peraltro proviene Lauterbach. […]

