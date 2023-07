13 lug 2023 18:14

LA TELA DI NORDIO! - DI GIORNO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA FA, E DI NOTTE ARRIVA MANTOVANO A DISFARE – IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO STRONCA L’INTENZIONE DEL GUARDASIGILLI DI RIMETTER MANO AL REATO DI CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA: “IO AFFRONTEREI ALTRI TEMI E NON RIAPRIREI IL DISCORSO. LA GIURISPRUDENZA È CONSOLIDATA” – MANTOVANO, EX MAGISTRATO, È IN VERSIONE POMPIERE: STA CERCANDO DISPERATAMENTE DI TENDERE LA MANO ALLE TOGHE DOPO LE SPARATE DEL GOVERNO…