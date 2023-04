4 apr 2023 12:39

TELE-CONTE! PEPPINIELLO E’ CONVINTO DI ESSERE IL NUOVO ETTORE BERNABEI: INCASSA CON BARBARA FLORIDIA LA GUIDA DELLA COMMISSIONE VIGILANZA RAI PER IL M5S MA PUNTA, GRAZIE AL TRIO CARBONI (IN POLE PER RAI PARLAMENTO) MAZZOLA E SALA (IN CORSA PER RAISPORT) A FARE DEL SERVIZIO PUBBLICO LA SUA ANTENNA. IL SOGNO DI "GIUSEPPI" È METTERE LE MANI SU RAI3, L’EX TELEKABUL - E COLETTA? RISPOSTA DAL SOTTOSUOLO RAI: “PUÒ ANDARE AL POSTO DI…