24 feb 2023 13:11

UNA TELEFONATA ALLUNGA LA VITA (DEL GOVERNO) – COME DAGO-RIVELATO, GIORGIA MELONI NON E' INTERVENUTA SUBITO PER PLACARE LA RABBIA DI BERLUSCONI SPERNACCHIATO DA ZELENSKY E HA FATTO PASSARE 48 ORE PRIMA DI ALZARE IL TELEFONO – LA PREMIER HA ASSICURATO IL CAV CHE IL GOVERNO NON FORNIRÀ A KIEV CACCIA DA COMBATTIMENTO, COME INTENDONO FARE INVECE ALTRI PAESI DELL’UE – AD ARCORE NON SONO SODDISFATTI: FANNO SAPERE CHE LA TELEFONATA È ARRIVATA TROPPO TARDI – IL DAGORETROSCENA