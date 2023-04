NIENTE SPERIMENTAZIONI A LEONARDO: IL MINISTRO DELLA DIFESA, CROSETTO, AVREBBE CONVINTO GIORGIA MELONI A EVITARE UNA NOMINA “ETERODOSSA” COME QUELLA DI ROBERTO CINGOLANI, SPECIE IN UN MOMENTO IN CUI LEONARDO RIVESTE UN RUOLO DELICATO IN CHIAVE UCRAINA: AD SARA’ LORENZO MARIANI - CINGOLANI PUO’ ANDARE A TERNA, AL POSTO DI STEFANO DONNARUMMA, CHE LA PREMIER VORREBBE AD DI ENEL – ALLA PRESIDENZA DEL GRUPPO DELLA DIFESA, L’ATTUALE COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, GIUSEPPE ZAFARANA…