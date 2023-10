27 ott 2023 12:56

IN TEMPI DI PIAZZE VUOTE, I POLITICI VANNO A CACCIA DI ELETTORI SU WHATSAPP – MELONI, CONTE, SALVINI, CALENDA, RENZI: TUTTI SI SONO AFFETTATI AD APRIRE IL PROPRIO CANALE SULL'APP DI CHAT CHE CONTA IN ITALIA QUASI 34 MILIONI DI UTENTI ATTIVI – UNO STRUMENTO DI PROPAGANDA IN PIÙ, IN VISTA DELLE EUROPEE – UNICA ASSENTE FINORA NELLA NUOVA COMPETIZIONE È ELLY SCHLEIN (È LA STRATEGIA DEL “NON CI HANNO VISTI ARRIVARE”?)