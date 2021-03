COSA HA RISOLTO L'INCONTRO LETTA-CONTE? POCO O NULLA - PD E M5S NON SARANNO ALLEATI MA "INTERLOCUTORI PRIVILEGIATI" - LA GRANA DELLE COMUNALI A ROMA: ZINGARETTI E' IN TESTA NEI SONDAGGI E SE SI CANDIDA, CARLO CALENDA FA UN PASSO INDIETRO (MA IERI A "DIMARTEDI'" S'E' CHIAMATO FUORI: "RAGGI E' UNA MINACCIA PER ROMA MA IO NON MI CANDIDO") - L'ABBRACCIO DI CALTAGIRONE ALLA RAGGI IN FUNZIONE ANTI-CALENDA - LA BALLA DI LETTA "GUASTATORE" PER CONTO DI MACRON: IL PRESIDENTE FRANCESE E' IN LOVE CON RENZI - IL PIANO DI RENZI PER LA SPARTIZIONE DI FORZA ITALIA CON LA LEGA DI SALVINI, PER ORA, RESTA NEI LIBRO DEI SOGNI...