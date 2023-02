TENSIONE A STELLE E STRISCE TRA USA E RUSSIA – DAL CREMLINO CONTINUANO AD ATTACCARE WASHINGTON: “LA GUERRA IBRIDA A TUTTO CAMPO CONTRO LA RUSSIA PORTA CON SÉ IL REALE PERICOLO DI UNO SCONTRO MILITARE DIRETTO TRA LE DUE POTENZE NUCLEARI”. È L’ENNESIMO AFFONDO CHE SERVE A PUTIN PER ALIMENTARE LA SUA PROPAGANDA (E A BIDEN PER TENERE ALTA L’ATTENZIONE DEL SUO ELETTORATO…)

Estratto dell’articolo di Giuseppe Agliastro per “La Stampa”

Le tensioni tra Russia e Stati Uniti salgono ancora di un gradino in una continua escalation. Mosca ieri ha puntato il dito contro Washington accusandola di aver dato inizio a «una guerra ibrida a tutto campo contro la Russia», e soprattutto ha dichiarato che questa «porta con sé il reale pericolo di uno scontro militare diretto tra le due potenze nucleari».

L'affondo del ministero degli Esteri russo è contenuto in un comunicato in cui Mosca respinge le accuse americane di non rispettare l'unico trattato bilaterale contro la proliferazione delle armi nucleari rimasto in piedi - il New Start - e accusa a sua volta Washington di voler «infliggere una "sconfitta strategica" alla Russia in Ucraina».

Nel mirino di Mosca ci sono ancora una volta le forniture militari americane e occidentali all'Ucraina invasa, che prevedono ora l'invio di armi più sofisticate. La Russia afferma di non voler venir meno al suo «impegno incrollabile» nei confronti del New Start «come strumento importante per mantenere la sicurezza e la stabilità internazionali». Definisce però «ciniche» le richieste di Washington di rilanciare le ispezioni nelle strutture militari previste dall'accordo perché, a suo dire, Kiev avrebbe «cercato di attaccare» tali strutture «con l'evidente assistenza tecnico-militare e di intelligence degli Stati Uniti».

I rapporti tra Mosca e Washington erano tesi da tempo, ma con la guerra in Ucraina si sono ulteriormente deteriorati. Il braccio di ferro tra il Cremlino e la Casa Bianca sembra aver congelato i colloqui sul trattato entrato in vigore nel 2011 e poi esteso per altri cinque anni nel 2021: un incontro tra russi e americani era atteso a fine novembre al Cairo, ma è stato poi rinviato a data da destinarsi. L'ennesima prova delle tensioni è il provvedimento con cui ieri la Russia ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese a 77 cittadini americani, tra cui ben 33 governatori. […]

