"Roberto Gualtieri si è legato mani e piedi a questo progetto. Blocchiamo il termovalorizzatore e a quel punto il sindaco si dimette? Non possiamo mettere a rischio la Capitale. Il progetto va ridimensionato". Annalisa Corrado, la responsabile Ambiente del Pd targato Elly Schlein, è quasi sconfortata o per meglio dire rassegnata quando, per la prima volta, parla dell'impianto che, quando sarà realizzato a Santa Palomba, sarà capace di smaltire 600 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati ogni anno.

C'è l'autrice, Annalisa Corrado, scelta dalla neo segretaria per occuparsi della Conversione ecologica, che ha scritto queste pagine con la ex presidente di Legambiente, Raffaella Muroni. Sul palco la parola termovalorizzatore è bandita, nessuno ne fa cenno, neanche la parola rifiuti viene mai pronunciata.

Ma subito dopo, Corrado non nasconde la sua contrarietà all'impianto, che in tanti del nuovo corso dem non vedono di buon occhio essendo le loro storie legate a stretto filo anche con Green Italia, come d'altronde racconta anche la biografia di Elly Schlein. "Sono ancora contraria al termovalorizzatore", spiega l'esponente dem ecologista, ma ecco il bagno di realtà di fronte a una città che spesso è sommersa dai rifiuti e che trasporta circa 900 tonnellate di quelli indifferenziati in Olanda a un costo di 200 euro a tonnellata: "Il progetto del termovalorizzatore andrà avanti, ma almeno rimoduliamolo".

Corrado racconta di aver incontrato più volte l'assessore del Comune di Roma al Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi: "Stiamo continuando a collaborare, molti di noi, di Roma Futura, sono in consiglio e in giunta. La scelta del termovalorizzatore è stata presa prima del congresso, prima dell'elezione di Elly. L'idea adesso è quella di potenziare il più possibile la parte precedente al termovalorizzatore, dunque la raccolta differenziata, i biodigestori, sensibilizzare la città, potenziare il ciclo circolare dei rifiuti. Abbiamo anche chiesto di rivedere il progetto".

La portata dell'impianto sarebbe troppo alta per la responsabile Ambiente del Pd. Il mancato ridimensionamento significherebbe, spiega Corrado, "arrendersi al fatto che Roma non riesce a differenziare i rifiuti". Quindi la nuova segreteria chiede al sindaco della Capitale di "riaprire il percorso" malgrado l'iter sia stato già avviato tanto che si è già chiusa la parte relativa alle manifestazioni di interesse. Per Corrado va messa "in atto una strategia per raggiungere risultati importanti in termini di differenziata. Con il termovalorizzatore verrebbe cristallizzata invece la situazione attuale". Ma per Palazzo Senatorio la strada è tracciata.

