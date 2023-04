SUL TERRENO IN UCRAINA CI SONO ANCHE FORZE SPECIALI DELLA NATO - SECONDO UNO DEI DOCUMENTI DEL PENTAGONO DIFFUSI ONLINE IL REGNO UNITO AVREBBE IL PIÙ AMPIO CONTINGENTE DI FORZE SPECIALI IN UCRAINA (50), SEGUITO DALLA LETTONIA (17), FRANCIA (15), STATI UNITI (14) E OLANDA (1) – IL MINISTRO DELLA DIFESA BRITANNICO PARLA DI “INFORMAZIONI SERIAMENTE INACCURATE” – CHI HA RUBATO I DOCUMENTI E LI HA CONDIVISI ONLINE? MA SOPRATTUTTO PERCHÉ? LE CHAT DEI VIDEOGIOCHI E I DUBBI SUL MOVENTE CHE POTREBBE ANCHE NON ESSERE POLITICO...

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per corriere.it

Il Regno Unito è uno dei Paesi che hanno inviato forze speciali attive all’interno dell’Ucraina, secondo uno dei documenti classificati del Pentagono diffusi online visionato dalla Bbc.

Il documento, che riporta la data del 23 marzo, indica che il Regno Unito avrebbe il più ampio contingente di forze speciali in Ucraina (50), seguito dalla Lettonia (17), dalla Francia (15), dagli Stati Uniti (14) e dall’Olanda (1).

Non viene specificato dove sarebbero collocate queste unità, né quali siano le operazioni in cui sono coinvolte. Senza riferirsi a particolari documenti, il ministero della Difesa britannico con un tweet ha invitato martedì alla cautela, dichiarando che le informazioni contenute nei leak sarebbero «seriamente inaccurate», anche se il Pentagono ha confermato l’autenticità dei file

LE CHAT DEI VIDEOGIOCHI E GLI INDIZI SEMINATI ONLINE: CACCIA APERTA ALLA «TALPA»

Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per il Corriere della Sera

(...) Le domande aperte sono: chi ha rubato i documenti e li ha condivisi online? Ma anche: perché?

I documenti sono apparsi in almeno due diversi server di Discord : uno legato agli appassionati del videogioco Minecraft, l’altro ai fan dello youtuber filippino WowMao. Secondo il sito investigativo Bellingcat, il 4 marzo dieci documenti sono stati condivisi sul server di Minecraft durante un litigio tra due utenti sulla guerra in Ucraina. Uno di loro ha scritto: «Ecco, guarda questi documenti trafugati», allegando foto con la scritta «top secret».

Gli utenti ne avrebbero dibattuto un po’, per poi tornare ai videogiochi. Ma già l’1 e 2 marzo, trenta foto con la dicitura «top secret» erano apparse nell’altro server, quello di WowMao. La caccia però forse non finisce qui. Alcuni documenti risalenti a gennaio potrebbero essere stati postati anche prima, su un ulteriore server di Discord, denominato «Thug Shaker Central». Secondo tre utenti consultati da Bellingcat , la fonte originale del «leak» potrebbe essere uno degli amministratori di questo server, poi cancellato: quindi non ci sono tracce che confermino questa tesi. I partecipanti alla chat erano pochi, una ventina, di indole conservatrice; non parlavano di geopolitica ma condividevano insulti e «meme» razzisti.

C’è chi fa notare che non è la prima volta che documenti segreti vengono condivisi su questo genere di forum: su «War Thunder», sono circolati piani di aerei e tank americani, britannici e francesi per convincere gli autori del gioco a fare modifiche. Trovare il movente è complicato dal fatto che i documenti evidenziano debolezze sia delle forze ucraine che russe; danneggiano sia gli americani che i russi. Tutto ciò potrebbe rafforzare l’ipotesi che il movente possa non essere apertamente politico.

