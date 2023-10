I TERRORISTI DI HAMAS SONO COME L’ISIS, E NE VANNO FIERI: I PALESTINESI HANNO PORTATO LE BANDIERE DEL CALIFFATO NELL'ATTACCO AI KIBBUTZ DI SABATO SCORSO - LA PROPAGANDA DI HAMAS SUI SOCIAL: CON I VIDEO DELLE VIOLENZE, PUBBLICATI SULLE PIATTAFORME, VOGLIONO TERRORIZZARE GLI ISRAELIANI - A TEL AVIV LE SCUOLE CONSIGLIANO AI GENITORI DI DISINSTALLARE TIKTOK E INSTAGRAM DAI CELLULARI DEI FIGLI PER IMPEDIRGLI DI VEDERE I FILMATI DELLE DECAPITAZIONI...

(ANSA) - TEL AVIV, 12 OTT - Hamas ha portato bandiere dell'Isis nell'attacco ai kibbutz di sabato scorso. Lo ha fatto sapere il portavoce militare citando in particolare il kibbutz di Sufa.

2 - L’ORRORE DEI MASSACRI NEI VIDEO USATI COME ARMA: L’INCUBO CHE RIMANDA ALL’ISIS

Estratto dell’articolo di Marta Serafini per il “Corriere della Sera”

La giornalista Lidar Gravé-Lazi dell’emittente israeliana ILTV News ha diffuso una lettera arrivata ai genitori delle scuole di Tel Aviv firmata dall’Israeli Parents Association, l’Associazione dei Genitori di Israele. Nel testo si chiede ai genitori di disinstallare sugli smartphone dei loro figli le app di TikTok e Instagram, per evitare che vedano i messaggi pubblicati da Hamas sugli ostaggi rapiti.

Quando Isis pubblicò i video delle decapitazioni degli ostaggi, fu chiaro quasi subito al mondo che quelle immagini servivano non solo a terrorizzare ma erano anche una potentissima arma di reclutamento. Come fa notare lo stesso New York Times, oggi non possiamo dire che, sul fronte della propaganda, Hamas stia usando lo stesso modus operandi di Isis. […]

Tuttavia c’è un elemento con cui le stesse piattaforme social stanno già facendo i conti. Il video di un uomo armato di Hamas che spara con il suo fucile d’assalto contro un’auto piena di civili israeliani è stato visto più di un milione di volte su X, da quando è stato caricato domenica.

Una fotografia di civili israeliani morti, sparsi sul lato di una strada in un kibbutz israeliano vicino alla Striscia di Gaza, è stata condivisa più di 20 mila volte su X. E una registrazione audio delle disperate grida di aiuto di una giovane donna israeliana mentre viene rapita da casa sua è circolata 50.000 volte sulla piattaforma.

[…] Nel 2015 la propaganda del Califfato seguiva esattamente gli stessi percorsi. E, proprio come accade allora, le grandi aziende del tech sono state costrette a reagire onde evitare di trovarsi inondante di contenuti controversi e tossici. X ha avviato già nel weekend un’operazione per rimuovere account e contenuti considerati filo Hamas.

Molti contenuti si sono rivelati poi delle fake news. Al di là delle veridicità, la partita che ha a che fare con il reclutamento e la radicalizzazione. Secondo immagini diffuse in rete, in uno dei kibbutz presi d’assalto dai miliziani di Hamas è stata ritrovata una bandiera dell’Isis. E il paragone Hamas-Isis è tornato a circolare, proprio mentre il racconto degli orrori del kibbutz di Kfar Aza rievocava gli anni in cui il mondo faceva i conti con i filmati delle decapitazioni dei giornalisti e degli operatori umanitari uccisi sulla collina di Raqqa. […]

