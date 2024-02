IL TERZO MANDATO AI GOVERNATORI DIVIDE MELONI E SALVINI E SPACCA, TANTO PER CAMBIARE, IL PD – LA MINORANZA RIFORMISTA E GLI AMMINISTRATORI LOCALI INSORGONO VS SCHLEIN CHE HA SCELTO IL NIET AL 3° MANDATO, BONACCINI: “ACCORDI NON RISPETTATI” - C’È CHI DICE: “ELLY SEGUE SEMPRE CONTE” – FRANCESCHINI PROVA A MEDIARE: “MA SIAMO MATTI? SI VOTA TRA TRE GIORNI IN SARDEGNA, NON POSSIAMO DIVIDERE IL FRONTE PD-M5S CHE LÌ SI PRESENTA UNITO” - DE LUCA MANDA UN PIZZINO AL NAZARENO DICENDO CHE IL TERZO MANDATO LO PUÒ FARE “PURE SE IL PD NON VUOLE”…

Maria Teresa Meli per il “Corriere della Sera” - Estratti

bonaccini schlein

Malcontento, rabbia, amarezza: gli amministratori locali del Pd sono in rivolta per le «decisioni prese da Roma». Ma anche nel partito e nei gruppi parlamentari serpeggia una forte insoddisfazione per il voto che ieri ha bocciato la possibilità di un terzo mandato dei presidenti di Regione. Poi ognuno declina la propria scontentezza a modo suo. Chi con parole misurate, chi con toni ultimativi.

I senatori dem si erano lasciati mercoledì con l’idea di non partecipare al voto. Del resto l’istituzione, nell’ultima direzione nazionale, di un gruppo di lavoro sul tema del terzo mandato era apparsa come una piccola apertura della segretaria. Ma ieri il capogruppo Francesco Boccia ha convocato il gruppo alle 7 e 30 e ha annunciato che la linea era quella di votare «no».

Una volta appurato che i 5 Stelle non accettavano di non partecipare al voto, come ipotizzava il Pd, la decisione è stata presa dalla stessa Elly Schlein per «dare un’immagine di compattezza delle opposizioni e di divisione della maggioranza». «Una scusa per seguire ancora una volta Conte e il M5S, visto che in realtà l’opposizione è andata in ordine sparso» commenta sarcastico un senatore.

elly schlein stefano bonaccini - manifestazione piazza del popolo

Nella riunione un terzo del gruppo dem si è schierato contro la scelta annunciata da Boccia. Tra questi Alessandro Alfieri: «Sono amareggiato perché in questo modo si delegittima chi lavora ogni giorno per unire». A chiudere la discussione è stato Dario Franceschini: «Ma siamo matti? Si vota tra tre giorni in Sardegna, non possiamo dividere il fronte che lì si presenta unito».

Stefano Bonaccini non ha gradito un voto che appare come un altolà all’ipotesi di un suo terzo mandato: «Ne parleremo dopo le elezioni in Sardegna, perché non possiamo fare finta di niente e lasciar cadere la cosa, qui non sono stati rispettati gli accordi, qui c’è chi lavora per cercare di tenere il Pd unito e chi invece non ha questo obiettivo», dice ai suoi.

schlein bonaccini

Dopodiché il governatore dell’Emilia-Romagna detta una nota che viene attribuita a fonti di «Energia popolare», in cui si esprime «forte disappunto» per quanto è avvenuto. «Non è stato rispettato l’accordo preso in direzione e non si è salvaguardata l’unità del partito», è l’atto d’accusa.

È finita l’era della collaborazione con Schlein, avvertono i riformisti dem. Nel frattempo la chat dei sindaci dem è a dir poco in subbuglio. Chiedono ad Antonio Decaro di intervenire come Anci (cosa che lui fa, sottolineando che «i diritti degli elettori di 730 Comuni sono ostaggio di uno scontro di Palazzo»). Il voto viene visto come uno schiaffo a Bonaccini, Emiliano e De Luca (il quale, però, è solito dire che il terzo mandato lo può fare «pure se il Pd non vuole») ma anche come un no ai primi cittadini.

VINCENZO DE LUCA bonaccini schlein

PD - CHI STA CON ELLY SCHLEIN E CHI CON STEFANO BONACCINI stefano bonaccini elly schlein stefano bonaccini elly schlein bonaccini schlein STEFANO BONACCINI ELLY SCHLEIN

(...)