IL TERZO MANDATO MANDA IN TILT LA “NARRAZIONE” MELONIANA – MARCELLO SORGI: “PERCHÉ IL POPOLO DELLA NAZIONE DEVE CONTARE DI PIÙ DI QUELLO LOCALE, ED ELEGGERE DEPUTATI E SENATORI ANCHE PER PIÙ DI DUE MANDATI? E SE NON C'È CORRISPONDENZA TRA IL VOTO NAZIONALE E QUELLO LOCALE, CHE SI FA? QUANDO SI VOTA PER ZAIA, ZAIA PRENDE PIÙ DEL 70 PER CENTO. QUANDO SI VOTA PER MELONI, FDI DIVENTA PRIMO PARTITO. A QUALI ELETTORI BISOGNA DARE RAGIONE?”

marcello sorgi l'aria che tira

Estratto dell’articolo di Marcello Sorgi per “La Stampa”

Il pasticcio del terzo mandato è un chiaro esempio di cosa può avvenire quando il populismo – di destra e di sinistra in questo caso, simmetricamente – va in tilt. Ma come, non ci spiegano tutti i giorni che il governo si deve conformare al volere popolare? Che […] sono gli elettori a decidere?

giorgia meloni matteo salvini meme by edoardo baraldi

Tanto che, se un governo di un certo orientamento fa una riforma, per esempio in materia di giustizia, e poi ne arriva uno di orientamento opposto, la riforma viene cancellata o sostituita.

E allora come mai la legge che vieta il terzo mandato […] è stata confermata o non sostituita da quello di destra-centro, che non ce l'aveva in programma, ma con il suo programma ha stravinto le elezioni del settembre 2022?

LUCA ZAIA E GIORGIA MELONI

Non sarà che i partiti tornano a contare quando in una coalizione uno vince di più e due di meno? E il popolo, anzi i popoli delle regioni, che s'è visto quanto contavano in materia di sanità durante l'emergenza Covid, grazie alla riforma del centrosinistra del Titolo V del 2001, ora in materia istituzionale devono contare meno?

E perché il popolo della nazione, per usare un termine caro alla premier Meloni, deve contare di più di quello locale, ed eleggere deputati e senatori anche per più di due mandati? E perché, se il popolo della nazione conta tanto, non può scegliere i propri rappresentanti come vuole, magari con le preferenze, o come accade nei collegi uninominali, e invece deve sottostare alle liste bloccate dei capi-partito […]?

LUCA ZAIA MATTEO SALVINI

E se non c'è corrispondenza tra il voto del popolo nazionale e il voto di quello locale, che si fa? È il caso […] del Veneto: quando si vota per Zaia, Zaia prende più del 70 per cento. Quando si vota per Meloni, Fratelli d'Italia diventa primo partito. Ma se è lo stesso popolo a votare, a quali elettori bisogna dare ragione? Sono solo alcuni esempi di quando le regole - in un senso o nell'altro, a mettere o a togliere - si fanno dopo che il popolo ha votato. A discapito del voto degli elettori.

GIORGIA MELONI E LUCA ZAIA luca zaia a che tempo che fa 3 LUCA ZAIA LUCA ZAIA A PONTIDA LUCA ZAIA A CAVALLO MANIFESTI DELLE ASSOCIAZIONI PRO VITA CONTRO LUCA ZAIA

SALVINI MELONI GIORGIA MELONI E IL TERZO MANDATO - VIGNETTA BY ELLEKAPPA MELONI SALVINI A TRATTORE FATALE - MEME BY EMILIANO CARLI matteo salvini e giorgia meloni