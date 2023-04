IL TERZO POLO ESPLODE ED ENRICO LETTA GONGOLA! – SUI SOCIAL EMMA BONINO ATTACCA CALENDA: “NON SONO SORPRESA, È FATTO COSÌ” E A ENRICUCCIO SCAPPA UN “MI PIACE” AL SUO TWEET – LETTA QUEST’ESTATE AVEVA PROVATO, SENZA RIUSCIRCI, A CHIUDERE UN ACCORDO ELETTORALE CON IL “CHURCHILL DEI PARIOLI” CHE ALLA FINE ERA SCAPPATO TRA LE BRACCIA DI RENZI – CALENDA SI TOGLIE TUTTI I SASSOLINI DALLE SCARPE: “IO NON ERO IN ARABIA A PRENDERE SOLDI DALL’ASSASSINO DI KHASHOGGI”

Dovrei dire che sono sorpresa? Proprio no. Lui è fatto così.#TerzoPolo — Emma Bonino (@emmabonino) April 13, 2023

Estratto dell’articolo di Davide Depascale per “il Fatto quotidiano”

La rottura tra Renzi e Calenda ha assunto tratti da telenovela, con i due leader e le rispettive claque che si combattono da giorni a colpi di tweet. Soprattutto Calenda, noto twittomane, sembra averci preso gusto. Subito dopo la dichiarazione di Maria Elena Boschi di giovedì sera – “Si aspettava un’incoronazione, ma di Carlo incoronato ce ne sarà uno solo a Londra il 6 maggio” –

Calenda rispondeva piccato: “Azione ha fatto tutti i congressi: comunali, provinciali etc; Italia Viva non ne ha mai fatto uno ed è una monarchia assoluta di stampo orientale”, con un’allusione velata alla vicinanza di Renzi con il principe saudita Bin Salman.

E ora gli avversari gongolano: non è sfuggito il like di Enrico Letta a un tweet di Emma Bonino in cui attaccava Calenda: “Dovrei dire che sono sorpresa? Proprio no, lui è fatto così”. […]

