TERZO POLO, POCO SPAZIO PER DUE GALLETTI – CALENDA E RENZI LITIGANO PURE SUL NOME DEL PARTITO - “ITALIA IN AZIONE” NON PIACE AI RENZIANI - TRA LE IDEE: "DEMOCRATICI E LIBERALI", "REPUBBLICANI" (CHE NEL RESTO DEL MONDO SONO TUTTI A DESTRA) E PURE "AZIONISTI" - NEL SIMBOLO NON CI SARÀ IL NOME DI CALENDA PER LA GIOIA DEI FEDELISSIMI DEL SENATORE SEMPLICE DI RIAD CHE QUEL COGNOME VOLEVANO STRALCIARLO DAL SIMBOLO GIA' ALLE ULTIME REGIONALI...

Estratto dell’articolo di Serenella Mattera per “la Repubblica”

Italia in azione. Un nome in provetta c’è, per il Terzo polo che si fa partito. Una crasi di Italia viva e Azione, fusione paritaria alla radice.

MATTEO RENZI E CARLO CALENDA

Con un bel simbolo ancora da disegnare. Ma [...] senza più dentro la scritta “Calenda”. [...] Per il sollievo dei renziani, che il suo cognome dal logo volevano stralciarlo già alle regionali [...]

Ora assicurano che cassarlo è solo forma, non sostanza, perché il senatore di Azione è il leader: nessuno vuol metterlo in discussione [...]

Oggi Matteo Renzi [...] ufficializzerà l’adesione al percorso. [...] un incontro la prossima settimana formalizzerà l’accordo. E darà vita a due gruppi di lavoro, uno per il manifesto dei valori e uno per le regole d’ingaggio.

CARLO CALENDA - LETIZIA MORATTI - MATTEO RENZI

C’è da intendersi sul percorso, sul simbolo e pure sul nome. [...] freddezza attorno a quella prima ipotesi, Italia in azione [...]

I dubbi sorgono fin dalla sigla. Sarebbe IA, come l’intelligenza artificiale, lì a evocare, ha avvertito qualche esperto di comunicazione, un partito frankenstein, frutto di un algoritmo. [...]

[...]

CARLO CALENDA E MATTEO RENZI

[...] dentro Azione c’è chi propone di usare la parola Repubblicani, che però - avvertono lesti da Iv - nel resto del mondo sono tutti a destra. E tra i renziani c’è chi, come l’ex ministra Elena Bonetti, non vuol tenere fuori l’aggettivo Popolari, per parlare al mondo cattolico. Ma poiché, come ha detto Calenda, i terzopolisti sono «liberaldemocratici», per la maggiore vanno le connotazioni Liberale e Democratica, che indicano con più precisione la collocazione nella famiglia europea di Renew Europe.

renzi calenda paita

Ma qui iniziano altri problemi. Perché i Liberal Democratici (per il Rinnovamento) in Italia esistono già, fondati da Lamberto Dini. Ed esiste pure Democrazia liberale, guidata da Enzo Palumbo, classe 1939, che alle regionali nel Lazio ha sostenuto Rocca. E ovviamente esisteva Democrazia è libertà, la Margherita, che fu il partito di Francesco Rutelli e dello stesso Renzi, prima della fusione col Pd. Un richiamo che non piace troppo a chi ad Azione è arrivato da destra, [...]

(…)

Zorro Calenda Renzi CARLO CALENDA MATTEO RENZI BY DE MARCO