TERZO POLO IN "VISIBILIA" – CALENDA E RENZI LITIGANO SUL CASO SANTANCHÈ: CARLETTO CHIEDE “DIMISSIONI SUBITO” PER LA MINISTRA, MENTRE MATTEONZO FA IL GARANTISTA – MA L’INTERVENTO AL SENATO, A NOME DEL GRUPPO, SARÀ AFFIDATO A ENRICO BORGHI, DI ITALIA VIVA. E I CALENDIANI SI INCAZZANO: “SE QUEL CHE DIRÀ NON RISPONDERÀ ALLE NOSTRE ASPETTATIVE, NON MANCHEREMO DI MANIFESTARE LA NOSTRA POSIZIONE” – DETTAGLIO NON CASUALE: LA SOCIETÀ “VISIBILIA”, FONDATA DA SANTANCHÈ, È LA CONCESSIONARIA PUBBLICITARIA DEL “RIFORMISTA” DIRETTO DAL SENATORE DI RIAD…

Lui, dice, "non ammette timidezze". Perché "in tutto il mondo funziona che per poche righe di una tesi copiata, un ministro si dimette.

E dunque, a fronte di quello che sta emergendo sulla Santanchè, come possiamo non chiederle un passo indietro?". […] fosse per Carlo Calenda, la linea che il Terzo polo dovrebbe seguire sarebbe chiara.

"Dimissioni subito". […] durante la riunione del gruppo centrista […] lo ha urlato. E così, a pochi minuti dall'inizio dell'informativa della ministra del Turismo a Palazzo Madama, il gruppo del Terzo polo rischia di spaccarsi.

Perché Matteo Renzi, e con lui buona parte del gruppo, ha scelto una linea attendista. "Prima ascoltiamo cosa ha da dire la Santanchè, poi valutiamo. Ma sempre ribadendo il nostro approccio garantista".

Anche perché, è la convinzione dell'ex premier, ciò he indebolisce Santanchè, e dunque Meloni, è il prolungarsi della tensione, il restare sulla graticola. "Attaccare a testa bassa oggi farebbe il suo gioco".

L'intervento in Aula, a nome del gruppo, è stato affidato a Enrico Borghi, ex dem da poco approdato in Iv. E per questo i calendiani sbuffano […]. "Due interventi non si possono fare, dunque ascolteremo quel che dirà Borghi", spiega Calenda prima di entrare in Aula. "Se quel che dirà non risponderà alle nostre aspettative, non mancheremo di manifestare la nostra posizione", ci dice il leader di Azione.

