TI DONO UN CONDONO (L’ENNESIMO) – MATTEO SALVINI RILANCIA IL CONDONO EDILIZIO PER RACCATTARE SOLDI PER LA MANOVRA: “SOLO PER LE IRREGOLARITÀ DI PICCOLA ENTITÀ, COSÌ LO STATO INCASSA E I PROPRIETARI SANANO TUTTO” - LE OPPOSIZIONI VANNO ALL’ATTACCO: “PROPOSTA CRIMINOGENA CHE STRIZZA L’OCCHIO AI FURBI, FAREMO LE BARRICATE IN PARLAMENTO”

Estratto dell’articolo di Diego Longhin per “la Repubblica”

matteo salvini al salone nautico di genova

Al governo Meloni non bastano le sanatorie e le rottamazioni già previste. Dalle parti di Palazzo Chigi è allo studio anche il varo di un nuovo condono edilizio. Ad agitare il tema è il vicepremier Matteo Salvini. Il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scelto la platea dell’assemblea di Confedilizia per sollevare di nuovo la questione. Il rischio è quello di un colpo di spugna sulle case abusive? Di un altro aiuto per i furbetti? Salvini parla di «piccole irregolarità», ma la parola condono fa scattare subito la reazione di tutte le opposizioni, in particolare dei Verdi, che annunciano le barricate in Parlamento: «È una proposta “criminogena” perché incentiverebbe a compiere ulteriori abusi».

matteo salvini - question time alla camera

Posizioni che non impensieriscono Salvini che vuole tirare dritto. Anzi. L’uscita sembra finalizzata a inserire anche il condono edilizio nel menù delle opzioni per recuperare risorse per la legge di Bilancio. Anche perché il capo del Carroccio ritira fuori il tema a una manciata di giorni dal varo della Nadef, documento in cui il governo dovrà inserire le indicazioni macro sulla prossima Finanziaria. «Lo dico senza ipocrisia: ci sono problemi di bilancio? Ci sono alcune centinaia di migliaia di piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche che stanno intasando gli uffici tecnici dei comuni di mezza Italia? Sì, e allora non sarebbe più saggio per quelle di piccola entità andare a sanare tutto quanto?», ha chiesto il ministro delle Infrastrutture dal convegno di Piacenza.

matteo salvini francesca verdini

In questo modo, ha sottolineato Salvini, «lo Stato incassa e i cittadini possono tornare nella disponibilità piena del proprio bene: penso che sia un ragionamento su cui andare avanti con coraggio fino in fondo».

Sempre sul tema casa […] Salvini difende chi affitta per pochi giorni e utilizza le piattaforme web: «La proprietà privata è sacra», dice. E aggiunge: «Ognuno deve essere libero di decidere come mettere a reddito il proprio immobile. Non penso che sia lo Stato che debba eticamente decidere dei tuoi due o tre appartamenti che cosa ne vuoi fare».

Le opposizioni però sono pronte a dare battaglia sul condono. L’ultimo fu lanciato nel 2003 e al ministero dell’Economia c’era Giulio Tremonti. […]