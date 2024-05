TI FICCO UN LOTITO NELL’OCCHIO! RISSA SFIORATA AL SENATO TRA IL FORZISTA CLAUDIO LOTITO E LA COLLEGA LEGHISTA GIULIA BONGIORNO: IL PATRON DELLA LAZIO VUOLE ELIMINARE LE SANZIONI PENALI DALLA RIFORMA TRIBUTARIA. SI OPPONGONO LA BONGIORNO E IL COLLEGA GARAVAGLIA. MA LOTITO INSISTE, PROTESTA DURAMENTE, LE URLA DAVANTI ALLA FACCIA. LEI TENTA DI ARGINARE L’AGGRESSIONE VERBALE. MA…

Liliana Milella per www.repubblica.it - Estratti

Un furibondo e incontinente Claudio Lotito - il senatore forzista e noto patron della Lazio, con un curriculum giudiziario decisamente degno di rispetto - dà spettacolo al Senato e arriva a superare la “distanza di sicurezza” quando inveisce contro Giulia Bongiorno.

Le si avvicina gesticolando e urlando - come testimonia la senatrice di M5s Ada Lopreiato che ha assistito alla scena - durante i lavori delle commissioni Giustizia e Finanze del Senato. Vorrebbe ottenere da Bongiorno, che presiede la Giustizia e dal collega leghista Massimo Garavaglia, al vertice della sesta, l’assenso ai suoi numerosi emendamenti alla riforma tributaria, il decreto legislativo che alla fine viene votato senza tener conto delle sue proposte. Che vengono respinte anche dalla relatrice Alessandra Zedda, forzista come Lotito.

Ma quello che va in scena non è certo un confronto politico, bensì uno scontro fisico, a suon di urla, che lasciano basita la Bongiorno. Avvocato abituato agli scontri nelle aule di giustizia, ma certo per carattere poco incline a essere affrontata con mal garbo. Tant’è che la sua reazione, a quella che appare proprio come un’aggressione fisica di Lotito, è a sua volta furibonda. E certo Bongiorno è costretta ad alzare la voce nel tentativo di tenere a freno e contenere la manifesta collera di Lotito, che non solo gesticola arrabbiatissimo, ma si avvicina sempre di più a lei.

Sul tavolo, proposti proprio da Lotito, ci sono gli emendamenti che lui vorrebbe che fossero approvati nella riforma tributaria e che, a suo dire, avrebbero anche il consenso del vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, che però non è presente in aula. Proposte che sia Bongiorno che Garavaglia giudicano inaccettabili e che il governo stesso, dopo una consultazione, respinge.

Sostanzialmente, per farla semplice, Lotito propone di eliminare il doppio binario, sia penale sia tributario. Si batte per una causa di non punibilità penale. E chiede innanzitutto l’applicazione retroattiva delle sue proposte, a partire proprio da una causa di non punibilità penale per qualsiasi comportamento. Nonché l’uso delle somme sequestrare per pagare il debito tributario.

(...) Le opposizioni ovviamente rumoreggiano, a quel punto Lotito comincia ad alzare la voce e a sbracciarsi. Grida rivolto contro Bongiorno e Garavaglia, ma non ha alleati. Si vota. E lui finisce in netta minoranza.

Ma continua a insistere e si arriva allo showdown finale. Furibondo e fuori dai gangheri grida contro Bongiorno e Garavaglia. Affronta Bongiorno e le urla davanti alla faccia. Lei tenta di arginare l’aggressione verbale. Ma ai suoi racconta stupefatta l’accaduto chiedendosi come possa avvenire una cosa del genere al Senato. Ma chi conosce Lotito non si meraviglia per nulla perché l’hanno sentito gridare e inveire altre volte…quasi fosse allo stadio e non a palazzo Madama.

