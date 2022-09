PER TRASFORMARE DEFINITIVAMENTE LA CAMPAGNA ELETTORALE IN UNA FARSA, MANCAVANO SOLO LE SARDINE – IL MOVIMENTO ITTICO DI MATTIA SANTORI, TORNATO NELL’OBLIO DA CUI ERA NATO, PER IL SOLLIEVO DI MOLTI, RICOMPARE IMPROVVISAMENTE: “CI SIAMO SENTITI TIRARE LA GIACCHETTA DELLA STORIA” . L’APPUNTAMENTO, PER I FETICISTI, È A ROMA IN PIAZZA SANTI APOSTOLI. I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO SONO I SOLITI: IUS SCHOLAE, MARIJUANA, PATRIMONIALE E RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE TRANS. TUTTE PRIORITÀ INDISCUSSE PER GLI ITALIANI, ALLE PRESE CON L’INFLAZIONE E IL CARO BOLLETTE…