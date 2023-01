23 gen 2023 17:23

TIKTOK, CAV! – IN VISTA DELLE ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA E NEL LAZIO BERLUSCONI RICICCIA SU TIKTOK E FA IL SUO APPELLO: “MI DICONO CHE HO FATTO PIÙ DI CINQUE MILIONI DI MI PIACE. A QUESTI 5 MILIONI DI ITALIANI DICO RICORDATE CHE IO VI DEVO PIACERE SOPRATTUTTO ALLE PROSSIME ELEZIONI NELLA CABINA ELETTORALE. MI RACCOMANDO NON TRADITE!” - VIDEO