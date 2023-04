TIPINI FINI – L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA GIANFRANCO FINI LANCIA UNA STOCCATA A GIORGIA MELONI: “SPERO CHE COLGA L’OCCASIONE DEL 25 APRILE PER DIRE SENZA AMBIGUITÀ E RETICENZE CHE LA DESTRA ITALIANA I CONTI CON IL FASCISMO LI HA FATTI FINO IN FONDO QUANDO È NATA AN” – E POI SPARA UNA BORDATA ANCHE PER ’GNAZIO LA RUSSA: “NON CAPISCO LA RITROSIA A PRONUNCIARE L’AGGETTIVO ‘ANTIFASCISTA’”

FINI, MELONI COLGA 25 APRILE, DESTRA HA CHIUSO CON FASCISMO

GIANFRANCO FINI - MEZZORA IN PIU

(ANSA) - "Spero che Giorgia Meloni colga questa occasione per dire senza ambiguità e reticenze che la destra italiana i conti con il fascismo li ha fatti fino in fondo quando è nata An". Lo afferma Gianfranco Fini a In mezz'ora in più.

"Ancora una volta abbiamo un 25 aprile di divisione, all'insegna delle polemiche e delle risse per fortuna solo verbali. Tutti si devono chiedere perché e fare quello che possono per evitare che nei prossimi anni si sia nelle stesse condizioni. deve farlo soprattutto la destra che oggi governa forte di un voto indiscutibile e perché per alcuni non avrebbe fatto i conti", conclude.

FINI, NON CAPISCO RITROSIA DESTRA A PRONUNCIARE ANTIFASCISMO

(ANSA) - "La destra i conti li ha fatti, Giorgia Meloni dica, perché so che ne è convinta, che libertà, uguaglianza sono valori democratici, sono della costituzione, sono valori antifascisti: non capisco la ritrosia a pronunciare questo aggettivo. La capisco ma non la giustifico".

Così Gianfranco Fini a In mezz'ora in più. Fdi "dica che si riconosce nei valori antifascisti oggi come An ieri".

giorgia meloni gianfranco fini 2007 GIANFRANCO FINI - MEZZORA IN PIU gianfranco fini in via della scrofa foto barillari 5 gianfranco fini parla di giorgia meloni a mezzora in piu gianfranco fini in via della scrofa foto barillari 4