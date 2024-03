TIRA PIÙ UN PEL DI FEDRIGA – IL GOVERNATORE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA È LA CARTA COPERTA DI GIORGIA MELONI CONTRO SALVINI: OGGI I DUE, CHE HANNO UN OTTIMO RAPPORTO, SI INCONTRANO A PORDENONE PER LA FIRMA DELL’ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TRA PALAZZO CHIGI E LA REGIONE. DISCUTERANNO ANCHE DELLA “COESIONE” DELLA MAGGIORANZA? – AL NORD, LA VECCHIA BASE DELLA LEGA VENETA MANDA AVVISI DI SFRATTO A SALVINI: “FEDRIGA È LA PERSONA GIUSTA. SAREBBE UN BUON SEGRETARIO”. MA LUI CONTINUA A SVIARE: "IL SEGRETARIO C'È GIÀ. IO FACCIO IL GOVERNATORE"

Gianantonio Da Re

LEGHISTA ESPULSO, 'FEDRIGA SAREBBE UN BUON SEGRETARIO'

(ANSA) - L'europarlamentare ed ex segretario della Lega Veneta Gianantonio Da Re, ieri espulso dal partito, ha detto oggi di ritenere che Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, "sia la persona giusta" da collocare al vertice del partito. "Quando le cose vanno male - ha aggiunto Da Re - finisce che c'è sempre qualcuno che prende in mano la situazione".

FEDRIGA, IO SEGRETARIO? C'È GIÀ, IO FACCIO IL GOVERNATORE

(ANSA) - "Ho detto che voglio fare il governatore, che non sarei all'altezza, che abbiamo già un segretario, non saprei cosa altro dire. L'ho smentito" varie volte, "è una cosa ciclica che ogni tot viene fuori. La Lega deve restare unita, quello è fondamentale". Così il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga interpellato dai cronisti sulle parole di Gianantonio Da Re, ieri espulso dalla Lega, che ha detto di vederlo bene come "segretario

PORDENONE ATTENDE MELONI

Estratto da www.rainews.it

matteo salvini e massimiliano fedriga

E' tutto pronto a Pordenone per la visita del presidente del consiglio Giorgia Meloni che siglerà al teatro Verdi un accordo per lo sviluppo e la coesione tra Palazzo Chigi e la Regione Friuli Venezia Giulia. Un atto già sottoscritto e formalizzato con altre regioni e che riguarda gli interventi di sviluppo sul territorio attraverso le risorse del fondo nazionale per la coesione del ciclo 2021-2027.

Venerdì 8 marzo alle 15 davanti a 750 invitati, la premier Meloni e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga firmeranno un' intesa sotto lo sguardo dei ministri Fitto e Ciriani, del sottosegretario all'ambiente Gava e del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. […]

meloni salvini

“MATTEO ORA È DEBOLE”. LA STOCCATA DI CESA E IL PATTO LEGA-UDC

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

[…] Per il leader (Salvini, ndR) sembra che lo spazio politico nei territori si restringa sempre di più. Vanno messi insieme i segnali. Se l’intesa con i centristi è congelata, anche nella vecchia base del nord si segnalano scricchiolii. Ieri alla Camera Cateno De Luca ha presentato l’alleanza con un pezzo di ex leghisti che fa capo a Roberto Castelli.

Alla fine si è finiti a parlare di Umberto Bossi, non proprio entusiasta della linea salviniana. I lumbard delusi fanno sponda con “Sud chiama Nord” per le europee. “La Lega di Salvini ha tradito gli ideali autonomisti della Lega di Umberto Bossi, e la ha trasformata in un partito centralista: da qui la fondazione del nostro Partito popolare del Nord, che si oppone al centralismo di Roma e al centralismo di Bruxelles”, ha detto l’ex Guardasigilli Castelli.

matteo salvini e massimiliano fedriga

Alla domanda se si cercherà l’appoggio esplicito di Bossi, De Luca ha risposto ricordando di averlo incontrato a Gemonio lo scorso 22 settembre: “Cercherò di andarlo a trovare di nuovo”. Castelli ha invece osservato che “Umberto è un parlamentare della Lega Salvini premier, ma il fatto che la parola Nord sia evocata nel nostro simbolo gli farà piacere. Gli chiederò il voto, poi c’è il segreto dell’urna”. Tutti segnali che piovono addosso al vicepremier.

Costretto a destreggiarsi tra i risultati elettorali incombenti e l’ombra di Massimiliano Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia, sempre più evocato (ma chissà...) come unica soluzione praticabile per un ipotetico dopo-Salvini. Sospetti e veleni arricchiti anche dal rapporto personale (“ottimo”) fra il presidente di regione e Giorgia Meloni.

giorgia meloni matteo salvini meme by edoardo baraldi

Oggi la premier sarà a Pordenone per la firma dell’accordo di programma sui fondi di coesione. A riceverla ci sarà, come da grammatica, Fedriga. Bisogna dunque unire i puntini e metterli insieme da nord a sud. In Sicilia, per esempio, non è passata inosservata l’intervista di Fabio Cantarella, pioniere del salvinismo sull’isola: “Questa non è più la mia Lega, Matteo è cambiato”. O forse internamente è più debole: ecco perché non riesce a chiudere il patto con Cesa.

SALVINI MELONI matteo salvini e giorgia meloni MELONI SALVINI Gianantonio Da Re - Matteo Salvini matteo salvini e giorgia meloni sardegna MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI GIORGIA MELONI E IL TERZO MANDATO - VIGNETTA BY ELLEKAPPA