TOGHE CONTRO TOGHE, PALAMARA CONTRO IELO, CARLO BONINI CONTRO MARCO LILLO – “NEL CIARPAME FATTO ARRIVARE AL CSM CHE AVREBBE DOVUTO SPEZZARE LE OSSA DI PAOLO IELO C’È UNA CONSULENZA AVUTA NEL 2018 DAL FRATELLO DOMENICO IELO, AFFACCIATA CON SINGOLARE TEMPISMO NEL MARZO SCORSO SUL "FATTO", LO STESSO GIORNALE UTILIZZATO COME BUCA DELLE LETTERE PER VEICOLARE L'ESPOSTO DELL'OGGI PM INDAGATO STEFANO FAVA SU PIGNATONE E LO STESSO IELO”

Carlo Bonini per “la Repubblica”

Il magistrato della Direzione Nazionale Antimafia con cui Luca Palamara, intercettato dal Gico della Guardia di Finanza, discuteva al telefono della nomina del futuro Procuratore di Perugia era il suo collega di corrente (Unicost) Cesare Sirignano. Arrivato a Roma nel 2015, dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dove aveva brillato per l' eccellente lavoro sulla Camorra (da cui aveva ricevuto minacce di morte), e tornato ad aprile 2018 in Campania come magistrato di collegamento con le Procure di Napoli Nord, Santa Maria Capua Vetere, Nola, Benevento ed Avellino, Sirignano è dunque l' ennesimo nome che, per "contagio", entra nelle carte dell' inchiesta di Perugia.

Per quale motivo, poi, l' ex Presidente dell' Anm indagato per corruzione avesse bisogno di sollecitare Sirignano per la scelta del futuro Procuratore di Perugia sarà chiaro solo quando cadrà il segreto sul contenuto delle telefonate intercettate. Un fatto è certo: il pm della Dna non sarà l' ultimo magistrato a rimanere impigliato nella micidiale rete a strascico che sono stati gli ascolti del telefono di Palamara vista la sua frenetica attività di tessitura nel mercato delle nomine.

Quello di cui altro e di più promettono di dire i giorni che abbiamo davanti. Partendo da un dato che, ad oggi, pare acquisito. In quel mercato, a capotavola, a trattare con Palamara per conto di Unicost e con gli «amici» di Magistratura Indipendente in Consiglio (Corrado Cartoni e Antonio Lepre) erano i parlamentari Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti. Per i quali la nomina del Procuratore di Roma - primo movimento di un Grande Gioco in divenire - era diventata una linea del Piave da presidiare con un Procuratore ritenuto "affidabile".

L' inchiesta di Perugia - per quanto riferiscono qualificate fonti investigative - sorprende infatti Lotti a rivendicare per sé l' ultima parola sull' accordo circa il successore di Pignatone. Lotti avrebbe dovuto dare semaforo verde. E in nome di un solo criterio. Che il futuro Procuratore non avesse "pendenze" con la stagione renziana. Motivo per il quale - per dire - Giuseppe Creazzo, oggi procuratore di Firenze e uno dei tre candidati in Consiglio, era dato come spacciato. Perché politicamente inaffidabile per il lavoro fatto a Firenze sul Giglio magico. In questa partita, del resto, non erano previsti per altro prigionieri.

Come dimostra un nuovo dettaglio sul dossieraggio che avrebbe dovuto spezzare le ossa di Paolo Ielo, colpevole di essere stato uno dei pivot della stagione di Pignatone a Roma, di aver pestato troppi piedi e dunque condannato, nei piani della congiura, a passare i prossimi mesi a difendersi a Perugia di fronte a un nuovo Procuratore scelto dai suoi carnefici.

Nel ciarpame fatto arrivare al Csm sul suo conto era infatti anche un' altra vicenda (anche questa affacciata con singolare tempismo nel marzo scorso sul "Fatto", lo stesso giornale utilizzato come buca delle lettere per veicolare l' esposto dell' oggi pm indagato Stefano Fava su Pignatone e lo stesso Ielo) che, nelle intenzioni dei cartari, doveva imbarazzare il procuratore aggiunto. Parliamo di una consulenza avuta nel 2018 dal fratello Domenico Ielo, da Giovanni Bruno, commissario liquidatore di "Condotte", terza società italiana di costruzioni.

Ebbene, la sorella di Bruno, Brunella, magistrato amministrativo, era stata nel 2016 imputata in un processo di cui Ielo era stato pm e da cui era uscita assolta. Il dossier doveva calunniosamente lasciare ipotizzare chi sa quale inconfessabile trastula. Peccato che Paolo Ielo avesse chiesto la condanna della Bruno (1 anno e 2 mesi) e avesse comunicato la sua astensione da qualsiasi procedimento su "Condotte" appena avuta notizia dell' incarico al fratello. Ma, evidentemente, in questo verminaio, tutto faceva brodo. Anzi, veleno.

