16 giu 2023 15:42

LE TOGHE SI SPACCANO: NON TUTTE VANNO CONTRO IL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA - LA CORRENTE DI DESTRA, “MAGISTRATURA INDIPENDENTE”, HA GIA’ FATTO I PRIMI DISTINGUO, SMARCANDOSI DALLA LINEA CRITICA DEL PRESIDENTE DELL’ANM, GIUSEPPE SANTALUCIA - NON SOLO: LA CORRENTE MAL-DESTRA DELLE TOGHE HA UN FILO DIRETTO NON TANTO CON IL MINISTRO NORDIO QUANTO CON IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ALFREDO MANTOVANO…